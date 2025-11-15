الفريق أسامة ربيع: أكثر من 40 سفينة تعبر قناة السويس يوميا

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الحديث مع مختلف التوكيلات البحرية والخطوط الملاحية للعودة على العبور من خلال قناة السويس من جديد بعد التوصل لاتفاق شرم الشيخ بشأن غزة ".

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تعبر من قناة السويس في اليوم الآن أكثر من 40 سفينة ".

وتابع أسامة ربيع :" العبور من قناة السويس يظل حافظا اقتصاديا كبيرا مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح ".

واكمل أسامة ربيع :" شركة قناة السويس للقوارب البحرية تقوم بالعمل على إنتاج وتصنيع اليخوت والقوارب البحرية وقادرون على إنتاج قاطرة تنافس القاطرات الأخرى في أوروبا ".