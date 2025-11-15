قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير
سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
توك شو

الفريق أسامة ربيع: أكثر من 40 سفينة تعبر قناة السويس يوميا

قناة السويس
قناة السويس
هاني حسين

أكد  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الحديث مع مختلف التوكيلات البحرية والخطوط الملاحية للعودة على العبور من خلال قناة السويس من جديد بعد التوصل لاتفاق شرم الشيخ بشأن غزة ".

وقال أسامة ربيع  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تعبر من قناة السويس في اليوم  الآن أكثر من 40 سفينة ".

وتابع أسامة ربيع :" العبور من قناة السويس يظل حافظا اقتصاديا كبيرا مقارنة بطريق رأس الرجاء الصالح ".

واكمل  أسامة ربيع :"  شركة قناة السويس للقوارب البحرية تقوم بالعمل على إنتاج وتصنيع اليخوت والقوارب البحرية  وقادرون على إنتاج قاطرة تنافس القاطرات الأخرى في أوروبا ".

مصر قناة السويس اخبار التوك شو الممر الملاحي احمد موسى

