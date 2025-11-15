معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة.‏

وانتشرت مؤخرًا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددًا من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة ‏ سيارة شيفروليه لانوس ‏.‏

تأتي سيارة شيفروليه لانوس بمواصفات ميكانيكية قياسية تعتمد على محرك سعة 1500 سي سي، قادر على توليد قوة حصانية تبلغ 86 حصاناً وعزم دوران يبلغ 133 نيوتن متر، تتصل هذه القوة بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات يعمل بنظام الجر الأمامي للعجلات، تتميز السيارة بأداء متوازن، حيث تصل سرعتها القصوى إلى حوالي 172-180 كم/ساعة، وتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في غضون 12.5 ثانية تقريبا، وتعد فعالة من حيث استهلاك الوقود بمتوسط يتراوح بين 6.4 و6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

من حيث الأبعاد والتصميم، تعتبر لانوس سيارة سيدان مدمجة بطول كلي يبلغ 4237 ملم وقاعدة عجلات 2520 ملم، توفر المقصورة اتساع جيد للركاب، بالرغم من أن مساحة صندوق الأمتعة تعتبر صغيرة نسبي بحجم 250 لتر، أما التجهيزات الداخلية، فتتضمن أنظمة أساسية مثل تكييف الهواء، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى نظام صوتي يدعم مداخل AUX و USB و SD في بعض الفئات المحدثة.

اكتسبت شيفروليه لانوس شعبية كبيرة في السوق المصري بسبب اعتماديتها العالية وتوفر قطع غيارها بأسعار معقولة، مما يجعلها خيار اقتصادي ومناسب للتنقلات اليومية داخل المدينة، و يفضلها الكثيرون لارتفاعها عن الأرض وقدرتها على تحمل ظروف التشغيل المختلفة.

وتتراوح أسعار شيفروليه لانوس ‏بداية من 200 الف جنيه لموديلات 2009 وحتي 350 الف لموديلات 2019 كأعلى أصدار من السيارة.