حمادة عبداللطيف ينعى محمد صبري: موهبة لن تتكرر في الكرة المصرية

أعرب حمادة عبداللطيف، نجم فريق الزمالك السابق، عن حزنه لوفاة محمد صبري، نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال حمادة عبداللطيف، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "محمد صبري من أمتع اللاعبين الذين يجيدون اللعب بالقدم اليسرى، ومن وجهة نظري أن محمد صبري موهبة لن تكرر كثيرًا في الكرة المصرية."

وأضاف: "محمد صبري كان من اللاعبين المحببين إلى قلبي، وتربطني به علاقة أكثر من رائعة. هو من أفضل اللاعبين الذين يجيدون اللعب بالقدم اليسرى، وكنت أستمتع به مثل طاهر أبو زيد، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق."