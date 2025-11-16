رسالة مؤثرة .. خالد الغندور يناشد الزمالك: «انقذوا أسرة محمد صبري»

وجَّه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة مؤثرة بشأن زميله الراحل محمد صبرى، الذي تُوفِّي بالأمس إثر حادث أليم.

وقال «الغندور» عبر حسابه على فيسبوك: "رسالة إلى نادي الزمالك ورجال الأعمال.. صبري كان إنسانًا محترمًا، وكان مصدرَ الرزق الوحيد لأبنائه، وكان راتبه ضعيفًا جدًا مقارنة بقيمته كمقدِّم برامج وكاسم كبير مثل صبري".

وأضاف: "يجب، قبل أن تهدأ الأمور، التواصل مع أولاده أو مع أشخاص مسؤولين عن تعليمهم، مع توفير راتب شهري وتبرع كبير يساعد أسرته على تحمُّل نفقات المعيشة".

واختتم «الغندور»: "ولأن صبري لديه خمسة أبناء، فمن الضروري أن تكون هناك وقفة من كل اللاعبين القدامى مع أسرته وأولاده؛ فهذا واجب، لأنه نجم تاريخي لنادي الزمالك وجماهيره. ويجب أن نرى أفعالًا لا مجرد كلام. وأتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت".