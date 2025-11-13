خالد الغندور: اجتماع مرتقب بين لجنة تخطيط الأهلي وييس توروب لحسم ملفات الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وبحضور سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على قطاع الكرة، ستعقد اجتماعًا مهمًا مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق فور عودته من الإجازة القصيرة التي يقضيها حاليًا.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن توروب يحصل في الوقت الحالي على راحة تمتد لمدة خمسة أيام، على أن تنتهي يوم السبت المقبل، ليعود إلى القاهرة يوم الأحد، حيث سيتم عقد جلسة موسعة بينه وبين لجنة التخطيط لمناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع المنتظر سيشهد مناقشة احتياجات الفريق من الصفقات الجديدة، وتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم في يناير المقبل، بجانب حسم مصير بعض اللاعبين الذين تلقوا عروضًا للرحيل أو تمت إعارتهم في الفترة الماضية.

وأكد أن إدارة الأهلي حريصة على إنهاء جميع الملفات الخاصة بالميركاتو الشتوي في وقت مبكر، حتى يتمكن الجهاز الفني من تجهيز الفريق بالشكل الأمثل لاستكمال المنافسات المحلية والقارية خلال النصف الثاني من الموسم