الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زهراء غندور: فيلم فلانه لا يمثل كل المجتمع العراقي

فيلم فلانه
فيلم فلانه
أحمد البهى

كشفت المخرجة زهراء غندور عن تفاصيل فيلمها “فلانة”، والذي عُرض أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


 

وقالت زهراء غندور: “فلانة هي كلمة تُطلَق على الشخصية المنسية، والاسم لم يكن كذلك في البداية”.


 

وتابعت: “العراق يضم 45 مليون نسمة، والفيلم لا يمثل كل المجتمع العراقي، لكن العنف ضد المرأة ما زال مستمرًا، وحتى لو كانت الحالات قليلة فنحن نستحق أن نتحدث عنها.”


 

وأضافت: “الفيلم يقول إن المستقبل أفضل. لسنواتٍ كنتُ أعمل على أفلام وثائقية، وكان تركيزي دائمًا على قصص النساء، واخترتُ أن يكون أول فيلم طويل لي عن هذا الموضوع.”


 

وقد عُرض الفيلم العراقي “فلانة” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بحضور كامل العدد.


 

قصة فيلم “فلانة”

تعود زهراء إلى منزل طفولتها في بغداد بحثًا عن إجابة لاختفاء صديقتها نور قبل عشرين عامًا.


 

كانت زهراء تعيش آنذاك مع خالتها، وهي قابلة توليد اشتهرت بعملها بين نساء الحي. ومع عودتها، يبدأ الأمل يتجدّد في كشف لغز اختفاء نور، لتكتشف أثناء رحلتها العديد من الأسرار التي غيّرت مجرى حياتها وحياة من حولها.

خلال بحثها، تلتقي زهراء بليلى، فتاة في الثانية والعشرين من عمرها، تعاني آثار العنف الاجتماعي والإقصاء. ومن خلال قصتها، تدرك زهراء كيف خلّفت الحروب في العراق نظامًا أبويًا قاسيًا أجبر كثيرًا من الأمهات على التخلي عن أطفالهن، خصوصًا الإناث، تحت ضغوط اجتماعية واقتصادية لا تُحتمل.


 

وُلدت مخرجة الفيلم زهراء غندور عام 1991، وهي مقيمة في بغداد، وتعمل كصانعة أفلام، وممثلة مستقلة، ومنتجة تنفيذية، كما أنها مؤسسة شركة “كرادة فيلم” للإنتاج الفني.


 

بدأت مسيرتها المهنية ككاتبة ومقدمة برامج إذاعية وتلفزيونية، قبل أن تتجه إلى إخراج الأفلام الوثائقية والروائية القصيرة. وخلال السنوات الأخيرة، حققت نجاحًا ملحوظًا في مجال التمثيل والإخراج، وشاركت أعمالها في عدد من المهرجانات الإقليمية والدولية


 

المخرجة زهراء غندور زهراء غندور مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فلانة

