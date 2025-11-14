بسنت شوقي تشوق جمهورها لمسلسل الكينج

شاركت الفنانة بسنت شوقي، صورة من كواليس تصوير عمل فني جديد عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وظهرت بسنت شوقي من لوكيشن تصوير مسلسل “الكينج” إخراج شيرين عادل.

ستوري بسنت شوقي

بسنت شوقي تثير الجدل

يذكر ان الفنانة بسنت شوقي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور وجهت فيه انتقادًا حادًا لبعض مستخدمي جملة “الحمد لله الذي عافانا” على السوشيال ميديا بطريقة اعتبرتها سخرية من الآخرين.

وكتبت بسنت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “شوف يا مؤمن، من دون كل الكومنتات اللي الواحد بيقراها على السوشيال ميديا، أكتر واحدة صعبة بالنسبة لي هي: (الحمد لله الذي عافانا)، وبتبقى بعدها في أغلب الوقت الإيموجي ده".

وتابعت: "ليه بقى؟ عشان يا حبيبي أو يا حبيبتي، انت مش فاهم دينك خالص وجاي تتنطط على خلق الله، انت مش حقيقي بتحمد ربنا، انت بتتريق على الغير، والنبرة بتاعتك ونيتك ريحتهم فايحة.”

وأضافت بسنت شوقي مستشهدة بآيات من القرآن الكريم: “ربنا بيقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ)،

وبيقول كمان: (فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى).”

وأردفت بسنت: “عدم الابتلاء أو القرب من ربنا ده فضل من الله مش مجهود من حضرتك، فملكش تاخد credit عليه.

ولو نيتك فعلًا إنك تحمد ربنا، قولها بينك وبين نفسك، مش تروح تقولها في وش حد مبتلى أو مختلف".