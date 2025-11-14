قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحف المصري الكبير يشدد تعليمات الزيارة بعد رصد سلوكيات غير منضبطة
وزير الكهرباء يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون في الطاقات المتجددة
قبل انطلاق المرحلة الثانية.. خريطة انتخابات النواب في المحافظات والدوائر
عيار 21 يسجل 5645 جنيها.. تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب في مصر
المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات
الرئيس الأوكراني: على العالم أن يستخدم العقوبات لوقف الاعتداءات الروسية
ذروة التقلبات الجوية.. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
أمبري: تعرض ناقلة نفط متجهة نحو المياه الإقليمية الإيرانية لهجوم بحري
بعد غلقه 8 ساعات.. إعادة فتح طريق امتداد محور 26 يوليو
وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي صادرات مصر الزراعية حتى الآن
السودان يصرخ.. مجاعة ونزوح وغياب المساعدات الإنسانية
أفريقيا تشهد أسوأ تفشٍ للكوليرا منذ ربع قرن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسنت شوقي تشوق جمهورها لمسلسل الكينج

بسنت شوقي
بسنت شوقي
سارة عبد الله

شاركت الفنانة بسنت شوقي، صورة من كواليس تصوير عمل فني جديد عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وظهرت بسنت شوقي من لوكيشن تصوير مسلسل “الكينج” إخراج شيرين عادل.

ستوري بسنت شوقي

بسنت شوقي تثير الجدل

يذكر ان الفنانة بسنت شوقي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور وجهت فيه انتقادًا حادًا لبعض مستخدمي جملة “الحمد لله الذي عافانا” على السوشيال ميديا بطريقة اعتبرتها سخرية من الآخرين.

وكتبت بسنت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “شوف يا مؤمن، من دون كل الكومنتات اللي الواحد بيقراها على السوشيال ميديا، أكتر واحدة صعبة بالنسبة لي هي: (الحمد لله الذي عافانا)، وبتبقى بعدها في أغلب الوقت الإيموجي ده".

وتابعت: "ليه بقى؟ عشان يا حبيبي أو يا حبيبتي، انت مش فاهم دينك خالص وجاي تتنطط على خلق الله، انت مش حقيقي بتحمد ربنا، انت بتتريق على الغير، والنبرة بتاعتك ونيتك ريحتهم فايحة.”

وأضافت بسنت شوقي مستشهدة بآيات من القرآن الكريم: “ربنا بيقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ)،

وبيقول كمان: (فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى).”

وأردفت بسنت: “عدم الابتلاء أو القرب من ربنا ده فضل من الله مش مجهود من حضرتك، فملكش تاخد credit عليه.

ولو نيتك فعلًا إنك تحمد ربنا، قولها بينك وبين نفسك، مش تروح تقولها في وش حد مبتلى أو مختلف".

بسنت شوقي مسلسل “الكينج” إخراج شيرين عادل الفنانة بسنت شوقي عمل درامي جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

هيئة الإسعاف

تحذير عاجل من هيئة الإسعاف للمواطنين .. السبب والتفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

ترشيحاتنا

ارشيفية

سيولة مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

اشتعال سيارة بطريق بني محمديات بمركز أبنوب في أسيوط

اشتعال سيارة في أبنوب بأسيوط

الطبيب المصاب

خلال قافلة طبية..ضبط 3 أشخاص متورطين فى واقعة إصابة طبيب بطلق نارى بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد