بنت مفيش منها.. مايا دياب ترد على منتقدي دينا الشربيني

دافعت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن الفنانة دينا الشربيني بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

مايا دياب تدعّم الشربيني

ونشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه:"الأكونتات اللي مدفوعلهم عشان يحكوا كده عن دينا، رخيصة هي وأصحابها، وللأسف إحنا بزمان الرخص على السوشيال ميديا"، مشيرة إلى أن الكثيرين يتناولون القصص من جانب واحد فقط دون معرفة الحقيقة الكاملة.



وأضافت مايا، أن ما يحدث لا يليق بفنانة عربية، ولا يعبّر عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في الإعلام الفني.

وتابعت: "اللي بيقبل الأذية لفنانة عربية أو للصحافة الفنية، هو اللي بينقل بشاعة الأمور".

وأردفت: "صار في استباحة للناس لمجرد إنهم مشهورين، ودينا إنسانة ما في منها".



واختتمت، قائلة: "مش بس هي وعيلتها متضايقين، كل محبيها متأثرين، وأتمنى ما يعرفوا الحقيقة، وما تستهينوش بالأذية اللي ما تستاهلهاش ".