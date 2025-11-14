قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدأت المكنسة.. هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة بالإسكندرية
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بنت مفيش منها.. مايا دياب ترد على منتقدي دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني
منار نور

دافعت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن الفنانة دينا الشربيني بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

مايا دياب تدعّم الشربيني 

ونشرت مايا دياب مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه:"الأكونتات اللي مدفوعلهم عشان يحكوا كده عن دينا، رخيصة هي وأصحابها، وللأسف إحنا بزمان الرخص على السوشيال ميديا"، مشيرة إلى أن الكثيرين يتناولون القصص من جانب واحد فقط دون معرفة الحقيقة الكاملة.


وأضافت مايا، أن ما يحدث لا يليق بفنانة عربية، ولا يعبّر عن المهنية والمصداقية المفترض توافرها في الإعلام الفني.

وتابعت: "اللي بيقبل الأذية لفنانة عربية أو للصحافة الفنية، هو اللي بينقل بشاعة الأمور".

وأردفت: "صار في استباحة للناس لمجرد إنهم مشهورين، ودينا إنسانة ما في منها".


واختتمت، قائلة: "مش بس هي وعيلتها متضايقين، كل محبيها متأثرين، وأتمنى ما يعرفوا الحقيقة، وما تستهينوش بالأذية اللي ما تستاهلهاش ".

دينا الشربيني مايا دياب كريم محمود عبد العزيز طلاق كريم محمود عبد العزيز ان الرفاعي

