بيان عاجل من شبكة قنوات ألفا بشأن إساءة مروة صبري لـ دينا الشربيني

أصدرت إدارة شبكة قنوات "ألفا" بيانًا رسميًا أكدت فيه تبرؤها من التصريحات التي أدلت بها الإعلامية مروة صبري في برنامجها "قعدة ستات" بشأن الفنانة دينا الشربيني.

وجاء في البيان أن ما ورد من آراء في بث حلقة يوم السبت 8 نوفمبر 2025 على مسؤولية مقدمة البرنامج وحدها، وأن القناة تلتزم بمعايير العمل الإعلامي وميثاق الشرف المهني، وترفض أي تجاوز أو إساءة بحق أي طرف خلال برامجها.

أثارت الإعلامية مروة صبري جدلاً واسعًا بعد تصريحاتها خلال حلقة برنامج قعدة ستات على شبكة قنوات ألفا، والتي التي وجهت فيها انتقادات مسيئة لدينا الشربيني.

و قررت مروة صبري حذف الفيديوهات المتعلقة بالحلقة المثيرة للجدل من حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.



وتقدّم محامي الفنانة دينا الشربيني، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد المذيعة مروة صبري وقناة اليوم التابعة لشبكة AlfaTV.com، بعد إذاعة حلقة من برنامج "قعدة ستات – Aadet Settat" تضمنت – بحسب نص الشكوى – عبارات مسيئة وتحريضًا للرأي العام ضد الفنانة، واحتوت على كلمات خادشة للحياء واتهامات تمس سمعتها الشخصية والفنية.