وزير الإسكان يتفقد مشروع "حدائق تلال الفسطاط" ويتابع ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025
فاو: نحاول الوصول للأماكن المهددة بالمجاعات في السودان بشكل عاجل
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
فضيحة على الشاشة.. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
إسراء عبدالمطلب

تقدّم محامي الفنانة دينا الشربيني، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام، ضد المذيعة مروة صبري وقناة اليوم التابعة لشبكة AlfaTV.com، بعد إذاعة حلقة من برنامج "قعدة ستات – Aadet Settat" تضمنت – بحسب نص الشكوى – عبارات مسيئة وتحريضًا للرأي العام ضد الفنانة، واحتوت على كلمات خادشة للحياء واتهامات تمس سمعتها الشخصية والفنية. 

تأتي هذه الخطوة في إطار حماية حرمة الحياة الخاصة للفنانين وحقوقهم أمام التشهير الإعلامي الذي قد يضر بسمعتهم ويؤثر على مكانتهم المهنية.

بقيتي خرابة بيوت.. مروة صبري تهاجم دينا الشربيني في برنامجها

تفاصيل الشكوى

أوضح المحامي في الشكوى أن مروة صبري تحدثت عن دينا الشربيني بطريقة تهكمية وساخرة، مستعرضة عبارات وُصفت بأنها تتضمن سبًّا وقذفًا وإيحاءات غير لائقة، من بينها اتهامها بإقامة علاقات مع رجال متزوجين وتخريب البيوت. وأضاف المحامي أن الحلقة بثت على شاشة قناة اليوم، ونُشرت مقاطع منها على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الصفحة الرسمية للبرنامج على إنستجرام وتيك توك، ما ساهم في تشويه صورة الفنانة أمام الجمهور.

وأشار المحامي إلى أن القناة لم تتخذ أي إجراءات رقابية تجاه هذه التصريحات، تاركة المجال مفتوحًا أمام المذيعة لبث مقاطع تهكمية تهدف إلى زيادة نسب المشاهدة على حساب سمعة موكلته.

الطلبات القانونية

طالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القناة والمذيعة، ووقف عرض البرنامج مؤقتًا لحين التحقيق في الواقعة، مع تطبيق اللوائح المنظمة لعمل وسائل الإعلام التي تجرّم التشهير والإساءة إلى الأفراد، حفاظًا على كرامة الشخصيات العامة واحترام حرمة حياتهم الخاصة.

وتأتي هذه الشكوى في سياق تصاعد قضايا التشهير الإعلامي بالفنانين في مصر، والتي تؤكد الحاجة إلى التزام وسائل الإعلام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية عند تناول أخبار وحياة المشاهير. وتعكس الواقعة التحديات المستمرة التي يواجهها الفنانون في حماية سمعتهم من الاستغلال الإعلامي غير المسؤول، وسط انتشار واسع لمنصات التواصل الاجتماعي التي تضخم من أثر هذه التجاوزات.

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ايتن عامر

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

مولد المارجرجس بالاقصر

الآلاف يشاركون في زفة أيقونة الشهيد مارجرجس بدير الرزيقات بالأقصر

صورة موضوعية

استمرار الحملات الميدانية بجنوب الغردقة لرفع كفاءة الشوارع وتحسين المظهر الحضاري

صورة موضوعية

سفاجا تواصل أعمال الصيانة والرصف لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري

كيف نحافظ على قوة المفاصل بالتغذية؟.. نصائح مذهلة

إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

