عبد الله رشدي يوجه رسالة لياسمين الخطيب بعد اعتذارها عن حلقة زوجته السابقة

علق الداعية عبدالله رشدي، على اعتذار الإعلامية ياسمين الخطيب، بعد الأزمة التي أثارتها حلقة استضافتها لزوجته السابقة أمينة حجازي، عن تفاصيل زواجهما والخلافات التي حدثت بينهما.

وكتب عبد الله رشدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “بداية طيبة.. والاعتذار مقبول”.

وكانت قد اعتذرت ياسمين الخطيب عن منشور سابق هاجمت فيه الداعية عبدالله رشدي، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: “منذ أيام، وقبل أن تتواصل معي السيدة الفاضلة أمنية حجازي –زوجة الشيخ عبدالله رشدي– كنت قد كتبت منشورًا أهاجمه فيه بشدة، مدفوعة بتعاطفي مع النساء خاصة، ومع المستضعفين والمظلومين عامة، ويقيني أن نصرتهم واجب شرعي وإنساني، لا يحتمل التردد”.

وكانت البلوجر أمنية حجازي، تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بعد خروجها بتصريحات عن زواجها من عبد الله رشدي واصفة إياه بأنه لم يدم طويلًا، ووصفت تجربتها بأنها كانت مليئة بالصعوبات والتحديات.