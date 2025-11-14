محمد سليمان ينتقد إدارة مهرجان القاهرة: يتجاهل الممثلين الحقيقيين

انتقد الفنان محمد سليمان إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، بسبب ما وصفه بـ«تجاهل دعوة عدد كبير من الفنانين المصريين الحقيقيين»، مشيرًا إلى أن الدعوات غالبًا ما تُوجّه لأشخاص ذوي شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الانتباه.



وقال سليمان عبر صفحته على فيسبوك:«إلى متى سيظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يتجاهل الممثلين المصريين الحقيقيين؟! هل من الطبيعي أن تُوجّه دعوات لأشخاص لا علاقة لهم بالفن أو التمثيل، بينما يُستبعد فنانون ومبدعون أفنوا عمرهم في خدمة السينما المصرية؟»

هجوم محمد سليمان



وأضاف:«كل سنة نشهد نفس المشهد، حيث يحضر المهرجان أشخاص ليسوا دائمًا من أهل الفن، بل هدفهم فقط الحصول على (اللقطة) والظهور على السوشيال ميديا! أين الهدف الحقيقي من المهرجان؟ أين التواصل بين الفنانين والمخرجين والمنتجين؟ وأين الورش والمحاضرات التي تهدف لتطوير صناعة السينما؟»



وتابع سليمان: «الغريب أننا دائمًا نرى نجوم الموضة يحضرون مهرجان الجونة بأزياء مختلفة، بينما مهرجان القاهرة يفترض أن يكون منصة للعمل السينمائي الحقيقي. مصر مليئة بالفنانين الحقيقيين والمواهب والمبدعين الذين يستحقون التقدير والوجود، وليس التهميش. إلى متى سيستمر هذا التجاهل؟ إلى متى سيظل مهرجان القاهرة بعيدًا عن أهل السينما؟»