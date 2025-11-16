ارتدت الحجاب بسببه| ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد تأجيل حلقة عبد الله رشدي

بعد أيام من هجومها القاسي على الداعية عبدالله رشدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حذفت الإعلامية ياسمين الخطيب، المنشور، وأعلنت عن استضافة عبدالله رشدي في برنامجها على قناة الشمس «مساء الياسمين»، وفجأة تم تأجيل الحلقة، ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن سبب التأجيل، خاصة أن عددًا كبيرًا من المشاهدين كان في انتظار المواجهة بين ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي.

سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي مع ياسمين الخطيب

نشرت ياسمين الخطيب، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، قائلة:«إن الشيخ عبد اللّٰه رشدي لم يعتذر عن تسجيل الحلقة، بل قام مشكورًا بتسجيلها بالفعل، وجاء التأجيل بسبب عرض مباراة مصر وأوزبكستان في نفس توقيت عرض الحلقة».

وأشارت “الخطيب” إلى أن الحلقة التى كانت مقررة كحق رد لعبد الله رشدي على تصريحات البلوجر أمينة حجازي، تم تأجيلها بطلب من الجمهور، نظرًا لتزامن موعدها مع مباراة مصر وأوزبكستان، وذلك لأن إدارة القناة رأت تأجيل العرض احترامًا لرغبة المشاهدين.

سبب ارتداء ياسمين الخطيب للحجاب مع عبدالله رشدي

تعرّضت الاعلامية ياسمين الخطيب، لموجة من الانتقادات، عقب ظهورها مُرتدية الحجاب، في البرومو الخاص بالحلقة المؤجلة.

وكشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن السبب وراء ارتدائها الحجاب في حلقة الشيخ عبدالله رشدي، بعد الانتقادات التي تعرّضت لها، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: «ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها طرحة الرأس أثناء التصوير، سواء بناءً على رغبة الضيف، أو في حلقات خاصة بالمناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف».

وأضافت: «لم يكن ذلك شرطاً، بل كان رجاءً طلبه مني الضيف بذوق وأدب قبل التصوير، وقد أوضحت هذا الأمر في بداية الحلقة، وإذا تكرر وطلب أحد ضيوفي الشيء نفسه، سأنفذه، فأنا لا أجد أي حرج أو عيب في ذلك».

ياسمين الخطيب تتراجع عن هجومها على عبد الله رشدي

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنه منذ أيام، وقبل أن تتواصل معها أمنية حجازي، زوجة الداعية عبد الله رشدي كانت قد كتبت منشوراً تهاجمه فيه بشدة، مدفوعة بتعاطفها مع النساء خاصة، ومع المستضعفين والمظلومين عامة، ويقينها أن نصرتهم واجب شرعي وإنساني لا يحتمل التردد.

وأوضحت في منشور لها على «فيسبوك»: «ليقيني أيضاً أن قلمي أمانة تلزمني بصونها في كل ما أسطره، فقد سارعت إلى حذف المنشور بعد ساعات معدودات من نشره، وبكل شجاعة أعتذر عما تضمنه من عبارات قاسية».

وأضافت أنها تأمل أن تكتمل الصورة بجلاء في حلقة برنامج «مساء الياسمين»، والتي تتشرف خلالها باستضافة الداعية عبد الله رشدي.

بداية الأزمة.. حلقة زوجة عبد الله رشدي تثير الجدل

سبق أن كشفت البلوجر أمنية حجازي، عن تأثير أزمتها مع الداعية عبد الله رشدي على حالتها النفسية، مؤكدة أنها تمر بفترة صعبة وتحتاج وقتًا للتعافي قبل التفكير في الزواج من جديد.

وتحدثت عن تفاصيل زواجها من الداعية عبد الله رشدي، موضحة أنها ترغب فقط في توضيح الحقيقة؛ بعد انتشار العديد من الأقاويل حول قصتها.

وقالت أمنية، خلال ظهورها في برنامج «مساء الياسمين» الذي تقدمه ياسمين الخطيب عبر قناة الشمس: «بعد تجربة زواجي من عبد الله رشدي، بقى عندي مشاكل نفسية محتاجة أحلها الأول قبل ما أفكر في الزواج تاني، عشان ما أظلمش نفسي ولا أظلم شخص معايا ولا بنتي.. أي إنسان لازم يتعافى بعد أي تجربة، وأنا دلوقتي تعبانة ومكسورة».

وأضافت: «أكتر حاجة وجعتني إن اتخاض في عَرضِي وهو ما ردِّش، سُكوتُه وجعني.. كنت حابة لو هننفصل يبقى بأدب.. ما كُنتش عايزة صورته تتهز.. ولا حد يشوفه بشكل وحش؛ لأنه أبو بنتي».

وواصلت حديثها، متمنية تجاوز هذه المرحلة، بقولها: «أنا موجوعة ومتألمة، وكل أملي إني أتعافى وأتجاوز المرحلة دي».

أمنية حجازي: رشدي كان هيخرَّجني من المِلَّة

وقالت أمنية خلال اللقاء: «عبد الله رشدي مش صاحب فضل عليّا في ارتدائي الحجاب، أنا كنت بتابع محتواه، وكنت بفكر ألبس الخمار، وبدأت أتعلم علم شرعي، وأفكر في النقاب، فسألته عن النقاب فرض ولا سنة، ورد وقال: أنا شايف إن لبسك محترم، وده كان بداية الكلام بينا».

وأضافت: «في شهر مايو طلب رقم والدي علشان يخطبني، ومفيش بينا أي تعارف، وطلب رسميًا زواجي صالونات، وبعد 4 أيام فقط من الخطوبة كتبنا الكتاب، وكان في القسيمة مكتوب إنه غير متزوج، وأنا كنت عارفة إنه سبق وتزوج واحدة قبلي وطلقها».

وتابعت: «الزواج كان رسمي وأهلي كانوا عارفين، لكني مكنتش حابة حياتي تكون على السوشيال ميديا، بعد فترة بدأت توصلني رسائل من حسابات غريبة، واكتشفت إن في سيدات بيتكلموا عني وبيخوضوا في عرضي، وعملت محضر لكن هو طلب مني أتنازل عنه».

وأشارت أمنية إلى أن أكثر ما آلمها هو صمت عبد الله رشدي رغم ما تتعرض له من هجوم، قائلة: «كلام الناس ما وجعنيش قد سكوته، المفروض يبقى غيور عليّا أكتر من كده، بس هو مكنش عايز الناس تعرف إنه اتجوز؛ عشان يفضل في نظرهم الزوج الوفي لمراته اللي ماتت».

واستطردت: «أنا تزوجته رغم رفض والدي بسبب إنه أكبر مني بـ 14 سنة، لكن كنت شايفة إنه شيخ وهيساعدني على الثبات، لكن التجربة كانت صعبة جدًا وكان هيخرجني من مِلِّتِي».