قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيلون ماسك يحاول إنقاذ هواتف آيفون من سطوة الذكاء الاصطناعي
«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها
وعود بلا تنفيذ.. أب فلسطيني يفضح الحكومة البريطانية: تركوا عائلتي بغزة «في خطر دائم»
غيابات بالجملة.. صلاح وزيزو وتريزيجيه خارج مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين
إسرائيل تعارض إعادة الإعمار بغزة لهذا السبب .. والولايات المتحدة تبحث حلولاً مؤقتة
شريف عبد المنعم: خسارة مصر من أوزبكستان «إنذار مبكر» قبل كأس الأمم الأفريقية
ارتدت الحجاب بسببه| ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد تأجيل حلقة عبد الله رشدي
موقع صدى البلد ينعى الزميل الراحل مصطفى وداعة
كيف تحوّل صورك العادية إلى «صور مكانية» ثلاثية الأبعاد على آيفون
حمادة عبداللطيف ينعى محمد صبري: موهبة لن تتكرر في الكرة المصرية
«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

ارتدت الحجاب بسببه| ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد تأجيل حلقة عبد الله رشدي

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي
ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي
خالد يوسف

بعد أيام من هجومها القاسي على الداعية عبدالله رشدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حذفت الإعلامية ياسمين الخطيب، المنشور، وأعلنت عن استضافة عبدالله رشدي في برنامجها على قناة الشمس «مساء الياسمين»، وفجأة تم تأجيل الحلقة، ما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن سبب التأجيل، خاصة أن عددًا كبيرًا من المشاهدين كان في انتظار المواجهة بين ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي.

سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي مع ياسمين الخطيب

نشرت ياسمين الخطيب، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»، قائلة:«إن الشيخ عبد اللّٰه رشدي لم يعتذر عن تسجيل الحلقة، بل قام مشكورًا بتسجيلها بالفعل، وجاء التأجيل بسبب عرض مباراة مصر وأوزبكستان في نفس توقيت عرض الحلقة».

ياسمين وعبدالله رشدي

وأشارت “الخطيب” إلى أن الحلقة التى كانت مقررة كحق رد لعبد الله رشدي على تصريحات البلوجر أمينة حجازي، تم تأجيلها بطلب من الجمهور، نظرًا لتزامن موعدها مع مباراة مصر وأوزبكستان، وذلك لأن إدارة القناة رأت تأجيل العرض احترامًا لرغبة المشاهدين. 

سبب ارتداء ياسمين الخطيب للحجاب مع عبدالله رشدي

تعرّضت الاعلامية ياسمين الخطيب، لموجة من الانتقادات، عقب ظهورها مُرتدية الحجاب، في البرومو الخاص بالحلقة المؤجلة.

ياسمين الخطيب

وكشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن السبب وراء ارتدائها الحجاب في حلقة الشيخ عبدالله رشدي، بعد الانتقادات التي تعرّضت لها، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: «ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها طرحة الرأس أثناء التصوير، سواء بناءً على رغبة الضيف، أو في حلقات خاصة بالمناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف».

كواليس ياسمين الخطيب

وأضافت: «لم يكن ذلك شرطاً، بل كان رجاءً طلبه مني الضيف بذوق وأدب قبل التصوير، وقد أوضحت هذا الأمر في بداية الحلقة، وإذا تكرر وطلب أحد ضيوفي الشيء نفسه، سأنفذه، فأنا لا أجد أي حرج أو عيب في ذلك».

ياسمين الخطيب تتراجع عن هجومها على عبد الله رشدي

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنه منذ أيام، وقبل أن تتواصل معها أمنية حجازي، زوجة الداعية عبد الله رشدي كانت قد كتبت منشوراً تهاجمه فيه بشدة، مدفوعة بتعاطفها مع النساء خاصة، ومع المستضعفين والمظلومين عامة، ويقينها أن نصرتهم واجب شرعي وإنساني لا يحتمل التردد. 

مساء الياسمين

وأوضحت في منشور لها على «فيسبوك»: «ليقيني أيضاً أن قلمي أمانة تلزمني بصونها في كل ما أسطره، فقد سارعت إلى حذف المنشور بعد ساعات معدودات من نشره، وبكل شجاعة أعتذر عما تضمنه من عبارات قاسية».

عبدالله رشدي

وأضافت أنها تأمل أن تكتمل الصورة بجلاء في حلقة برنامج «مساء الياسمين»، والتي تتشرف خلالها باستضافة الداعية عبد الله رشدي. 

بداية الأزمة.. حلقة زوجة عبد الله رشدي تثير الجدل

سبق أن كشفت البلوجر أمنية حجازي، عن تأثير أزمتها مع الداعية عبد الله رشدي على حالتها النفسية، مؤكدة أنها تمر بفترة صعبة وتحتاج وقتًا للتعافي قبل التفكير في الزواج من جديد.

ياسمين الخطيب والبلوجر أمنية حجازي

وتحدثت عن تفاصيل زواجها من الداعية عبد الله رشدي، موضحة أنها ترغب فقط في توضيح الحقيقة؛ بعد انتشار العديد من الأقاويل حول قصتها. 

البلوجر أمنية حجازي

وقالت أمنية، خلال ظهورها في برنامج «مساء الياسمين» الذي تقدمه ياسمين الخطيب عبر قناة الشمس: «بعد تجربة زواجي من عبد الله رشدي، بقى عندي مشاكل نفسية محتاجة أحلها الأول قبل ما أفكر في الزواج تاني، عشان ما أظلمش نفسي ولا أظلم شخص معايا ولا بنتي.. أي إنسان لازم يتعافى بعد أي تجربة، وأنا دلوقتي تعبانة ومكسورة».

زوجة عبدالله رشدي

وأضافت: «أكتر حاجة وجعتني إن اتخاض في عَرضِي وهو ما ردِّش، سُكوتُه وجعني.. كنت حابة لو هننفصل يبقى بأدب.. ما كُنتش عايزة صورته تتهز.. ولا حد يشوفه بشكل وحش؛ لأنه أبو بنتي».

وواصلت حديثها، متمنية تجاوز هذه المرحلة، بقولها: «أنا موجوعة ومتألمة، وكل أملي إني أتعافى وأتجاوز المرحلة دي».

أمنية حجازي: رشدي كان هيخرَّجني من المِلَّة

وقالت أمنية خلال اللقاء: «عبد الله رشدي مش صاحب فضل عليّا في ارتدائي الحجاب، أنا كنت بتابع محتواه، وكنت بفكر ألبس الخمار، وبدأت أتعلم علم شرعي، وأفكر في النقاب، فسألته عن النقاب فرض ولا سنة، ورد وقال: أنا شايف إن لبسك محترم، وده كان بداية الكلام بينا».

أمنية حجازي

وأضافت: «في شهر مايو طلب رقم والدي علشان يخطبني، ومفيش بينا أي تعارف، وطلب رسميًا زواجي  صالونات، وبعد 4 أيام فقط من الخطوبة كتبنا الكتاب، وكان في القسيمة مكتوب إنه غير متزوج، وأنا كنت عارفة إنه سبق وتزوج واحدة قبلي وطلقها».

وتابعت: «الزواج كان رسمي وأهلي كانوا عارفين، لكني مكنتش حابة حياتي تكون على السوشيال ميديا، بعد فترة بدأت توصلني رسائل من حسابات غريبة، واكتشفت إن في سيدات بيتكلموا عني وبيخوضوا في عرضي، وعملت محضر لكن هو طلب مني أتنازل عنه».

عبدالله رشدي وزوجته

وأشارت أمنية إلى أن أكثر ما آلمها هو صمت عبد الله رشدي رغم ما تتعرض له من هجوم، قائلة: «كلام الناس ما وجعنيش قد سكوته، المفروض يبقى غيور عليّا أكتر من كده، بس هو مكنش عايز الناس تعرف إنه اتجوز؛ عشان يفضل في نظرهم الزوج الوفي لمراته اللي ماتت».

البلوجر أمنية حجازي

واستطردت: «أنا تزوجته رغم رفض والدي بسبب إنه أكبر مني بـ 14 سنة، لكن كنت شايفة إنه شيخ وهيساعدني على الثبات، لكن التجربة كانت صعبة جدًا وكان هيخرجني من مِلِّتِي».

ارتدت الحجاب بسببه ياسمين الخطيب عبد الله رشدي الداعية عبدالله رشدي الإعلامية ياسمين الخطيب مساء الياسمين ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي ياسمين الخطيب تثير الجدل كان هيخرجني من مِلِّتِي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

حالة الطقس

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

سلسلة Redmi 15

وحش البطارية يصل مصر.. «شاومي» تطلق سلسلة Redmi 15 رسميًا بأسعار تنافسية تهز الفئة الاقتصادية

"ل ل ي- 1‏" لوحة مرورية

"ل ل ي- 1‏" لوحة مرورية تم بيعها بهذا السعر تنافس عليها 7 أشخاص ‏

كيا وهيونداي

اتهامات استغلال الأطفال تطارد كيا وهيونداي أمام القضاء الأمريكي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد