أول صورة من كواليس لقاء ياسمين الخطيب وعبد الله رشدي

في مفاجأة جديدة داخل كواليس قناة الشمس ، تظهر أول صورة تجمع الإعلامية ياسمين الخطيب بالداعية عبد الله رشدي من داخل الاستوديو، وذلك خلال تسجيل حلقة خاصة كان من المفترض أن تشهد ردَّه على التصريحات التي أدلت بها زوجته أمنية حجازي في لقائها الأخير مع ياسمين.

وظهرت ياسمين الخطيب في الكواليس مرتدية الحجاب خلال تصوير الحلقة، في لقطات التُقطت قبل إعلان أي تفاصيل رسمية عنها، وفي وقت كانت الاستعدادات قائمة لعرضها خلال الأيام المقبلة، خصوصًا أنها كانت تحمل العديد من المفاجآت المتعلقة بالأزمة الدائرة.

لكن بعد ساعات من التصوير، أعلنت ياسمين الخطيب تأجيل عرض الحلقة عبر حسابها الشخصي، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن موعد جديد فور الاستقرار عليه.