بوست خايب .. رد صادم من ياسمين الخطيب على محمد خير لانتقاده ظهورها بالحجاب

ردّت الإعلامية ياسمين الخطيب على الهجوم الذي شنّه الإعلامي محمد علي خير عقب ظهورها مرتدية الحجاب خلال حلقتها الأخيرة مع الشيخ عبدالله رشدي، وهو ما اعتبره خير محاولة لـ”ركوب التريند”.

وكتبت الخطيب على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "الترند عادة بيكون قضية رأي عام، دور الإعلام إنه يناقشها.

والإعلامي الشاطر، إللي يعرف من أين تؤكل الكتف، يقدر بحلقة يصنع التريند".

وتابعت: “أما الخايب، فآخره يركب التريند ببوست خايب برضو، يقول فيه وهو بيمصمص شفايفه: إيه اليع ده! لبست الحجاب عشان تصور الحلقة! لعنة الله على الترند”.

واختتمت: "أنا أتذكر جيداً إني شاهدت في طفولتي الأستاذة نجوى إبراهيم في لقاء مع الشيخ الشعراوي، مرتدية حجاب، وياما مذيعات أجنبيات -غير مسلمات- ارتدوا الحجاب في لقاءات مع رجال دين

وماحدش قال يع ولا حاجة".



محمد خير ينتقد ياسمين الخطيب

وكان قد انتقد الإعلامي محمد علي خير ظهور الإعلامية ياسمين الخطيب وهي ترتدي الحجاب في حلقة مع الشيخ عبد الله رشدي، معبرًا عن استيائه من موجة ما وصفه بـالتريند.

وكتب خير على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "هترتدي الحجاب عشان هتستضيفه وهو من أحاد الناس..ماذا لو كان ضيفك فضيلة المفتي؟.. كنت هترتدي النقاب والا ايه الرحمة يارب، لعنة اللّٰه ع التريند".