محمد علي خير ينتقد ظهور ياسمين الخطيب بالحجاب: "لعنة الله على التريند"

انتقد الإعلامي محمد علي خير ظهور الإعلامية ياسمين الخطيب وهي ترتدي الحجاب في حلقة مع الشيخ عبد الله رشدي، معبرًا عن استيائه من موجة ما وصفه بـالتريند.

وكتب خير على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "هترتدي الحجاب عشان هتستضيفه وهو من أحاد الناس..ماذا لو كان ضيفك فضيلة المفتي؟.. كنت هترتدي النقاب والا ايه الرحمة يارب، لعنة اللّٰه ع التريند".

سبب ارتداء ياسمين الخطيب الحجاب



ومن جانبها ردت الإعلامية ياسمين الخطيب،على هذا الجدل عن السبب وراء ارتدائها الحجاب في حلقة الشيخ عبدالله رشدي، بعد الانتقادات التي تعرضت لها.

وكتبت الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها طرحة الرأس أثناء التصوير، سواء بناءً على رغبة الضيف، أو في حلقات خاصة بالمناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف”.

وأوضحت: “لم يكن ذلك شرطاً، بل كان رجاءً طلبه مني الضيف بذوق وأدب قبل التصوير، وقد أوضحت هذا الأمر في بداية الحلقة”.

واختتمت: "وإذا تكرر وطلب أحد ضيوفي الشيء نفسه، سأنفذه، فأنا لا أجد أي حرج أو عيب في ذلك".