في بدايتها.. طارق السيد: كنت من المناصرين والمساندين لتجربة جون إدوارد بالزمالك

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق عن موقفه من تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.

وقال السيد خلال استضافته بموقع صدى البلد : النجاح يقاس بحجم ما حدث ولكني لا أرى نجاحا حتى الان وكنت من المناصرين والمساندين لتجربة إدوارد في بدايتها حتى تظهر ملامحها النهائية.

وأضاف : لم يحدث تغيير في نادي الزمالك والتجربة ليست جيدة وبعد 6 شهور المستوى لم يتغير والمكاسب من التجربة ليست كثيرة ومازالت هناك أزمات مع اللاعبين وإيقافات القيد بعضها ليس بسببه بشكل مباشر.

وأكمل السيد: لكن كواليتي ومستوى اللاعبين المنضمين لنادي الزمالك خلال فترة تواجده لا تستحق ارتداء قميص النادي.

وأردف : مدرب جاء وتولى المهمة ثم رحل ومازال له مستحقات مالية داخل النادي مما أحاط التجربة بعدة أزمات.

اختفاء أبناء نادي الزمالك



وعن اختفاء أبناء النادي وسط الأزمات الحالية قال: لنتفق أن هناك مجلس إدارة منتخبا له الحق في اتخاذ أي قرار، ودورنا يكون الرأي والنصيحة سواء تم العمل بها أم لا.

واختتم طارق السيد تصريحاته قائلا: قدمت أنا وعدد كبير من أبناء النادي عدة نصائح ولكن ليس القرار لنا سواء التعاقد مع مدرب أو لاعب، في النهاية القرار لمجلس الإدارة .