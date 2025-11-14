بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب تأجيل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي، وذلك استجابةً لطلب عدد كبير من المشاهدين لحرصهم على متابعة مباراة مصر وأوزبكستان التي كانت ستُذاع في نفس توقيت الحلقة.

وأكدت الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك أن الشيخ عبد اللّٰه رشدي لم يعتذر عن تسجيل الحلقة، بل قام مشكورًا بتسجيلها بالفعل يوم أمس، مشيرة إلى أن التأجيل جاء فقط لضمان وصول الحلقة إلى أكبر عدد من الجمهور دون تعارض مع الحدث الرياضي.

ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب في حلقة عبد الله رشدي

وروَّجت الإعلامية ياسمين الخطيب، لحلقتها مع الداعية عبد الله رشدي، المرتقبة اليوم الجمعة، وذلك من خلال منشور لها عبر “ستوري” حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

ونشرت ياسمين الخطيب، صورة لها من إطلالتها في حلقة اليوم مع عبد الله رشدي، عبر قناة “الشمس”، حيث ظهرت بإطلالة مُحتشمة وحجابا على الرأس، كشرط لظهور «رشدي» معها في البرنامج.