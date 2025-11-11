ياسمين الخطيب تعلن موعد انطلاق مشروعها الجديد على قناة الشمس

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عن استعدادها لإطلاق مشروعها الإعلامي الجديد على قناة الشمس، والمقرر انطلاقه في الأول من ديسمبر المقبل.

وأوضحت ياسمين الخطيب خلال برنامجها "مساء الياسمين" المذاع عبر قناة الشمس، أنه بعد انتهاء الموسم الأخير من البرنامج، يجري حاليًا التحضير لعمل أكبر وأضخم يحمل طابعًا مختلفًا، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة للجمهور، سيعرض أيضا عبر قناة الشمس

ياسمين الخطيب

وكانت علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على أعمال الفنان محمد رمضان، تحديداً بعد مشاهدتها لـ تريلر فيلمه الجديد “أسد”، مشيدة بموهبته.

وكتبت الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “قلت مراراً أني لا أحب أعمال محمد رمضان، لكني أشهد له بالموهبة والنجومية، هذا الرجل صنع حالة لم يصنعها غيره من نجوم جيله.. ده خلى الناس يتفرجوا على «البرنس» على القهاوي زي ماتشات الكورة! وقعد الوطن العربي كله يتفرج على «جعفر العمدة»”.

وتابعت: "هذه الحالة صنعها هو -وليس محمد سامي- الذي كرر الخلطة ذاتها مع نجوم آخرين، وفشلت في تحقيق ربع ما حققه رمضان منفرداً، لسبب غامض، قد لا يفسره سوى قول العوام: «ربنا صارف له» حتى أن بعض الفنانين المستجدين على النجومية، أصيبوا بعقدة تتجلى كل رمضان، اسمها «عقدة رمضان»، منهم فنان بقاله كام سنة بيقدم دور (الشبح المُنتقم)، وبينزل يتفرج على مسلسله على القهاوي عشان يلم الناس بالعافية".

وأضافت: “خطيئة محمد رمضان، أنه لم يفطن لسر نجوميته الإستثنائية، ملامحه التي تشبه السواد الأعظم من سكان الأحياء الشعبية، وقصة صعودة من القاع إلى القمة، التي رأوا فيها أحلامهم ممكنة”.

وأكملت ياسمين الخطيب: “تعالى رمضان على الجمهور الذي صنعه، بالتباهي بأمواله وسياراته، فأثار سخطه، لكنه استفاق وصالحه ب «مدفع رمضان» الذي جب ما قبله”.

واختتمت: “اليوم شاهدت التريلر الرسمي لفيلمه الأحدث «أسد»، فتأكد لي أن محمد رمضان نجمه قد يخفت، لكنه لن يأفل”.