تحذير للمسافرين .. قطع طريق سيوة مطروح عند مدخل المراقي وتحويله لطريق بديل

اعلنت مدينة سيوة فى بيان رسمى انه ابتداء من اليوم السبت 12/27 سيتم قطع الطريق العمومي الدولى سيوه مرسي مطروح عند مدخل المراقي وقبل مصنع صافي من ناحيه سيوه.

واضاف البيان انه تم تم عمل طريق بديل للمسافرين الي خارج سيوه يسلك يمين الطريق مناشدين أهالي سيوه وجميع القادمين الي واحة سيوة بضرورة توخي الحذر

واشار البيان انه على القادم من خارج سيوه الي داخل المدينة ان يلزم يسار طريق العمومي بجوار مسجد مصنع صافي اما القادم من والي طريق المراقي تم عمل طريق عند المدخل وذلك لأعمال الصرف الزراعي.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، فعاليات مبادرة مطروح الخير بقرية فوكة بالضبعة لتقديم مزيد من الخدمات لأهالي القرية

حيث قام المهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، يرافقه العميد ياسر عامر رئيس مدينة الضبعة والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من ممثلي وكلاء الوزارات والمؤسسات الخدمية والتنفيذية المعنية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وتضمنت القافلة العديد من الأنشطة والخدمات المجانية للأهالي للتسيير عليهم منها قافلة المواد الغذائية مخفضة الاسعار وسيارة توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال مديرية التموين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين.

كذلك القافلة الطبية والعلاجية المجانية مع الاقبال الكبير من أهالي القرية عليها إجراء الكشوفات والتحاليل من خلال العيادات المتنقلة لمديرية الصحة مع توقيع الكشف الطبى على 300 حالة في عدد من التخصصات الطبية كالنسا والأسنان والأطفال وغيرها مع صرف الأدوية مجانا .

كما تفقد السكرتير المساعد القافلة البيطرية بمشاركة مديرية الطب البيطري حيث تم عمل توعية للمواطنين عن مرض الطاعون ومرض الحمى القلاعية ومرض السعار مع توافر الأدوية والمستلزمات البيطرية و توزيع كميات من الأدوية على المربين.مع إجراء 700 كشف وتطعبمات مختلفة للثروة الحيوانية بالقرية وعقد ندوة توعوية للأهالي والأطفال عن السعار.

كما شهد السكرتير المساعد عدد من الخدمات التى تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي للأهالي ومنها تسليم عدد 50بطانية. ، بالإضافة إلى معرض ملابس جاهزة من خلال مؤسسة صناع الحياه الخيرية و تسليم كراسى متحرك

كذلك تفقد سيارة خدمات السجل المدنى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لعمل شهادات الرقم القومى بعدد 50بطاقة خلال القافلة واجراءات شهادات الميلاد وقسائم الزواج لسيدات القرية وغيرها مع مراعاة تواجد سيدة للتصوير مع المساهمة في تخفيف الأعباء المالية.

كما تفقد السكرتير المساعد عدد من ورش التدريب التعليمية والتثقيفية والفنية والرياضية لطلاب وطالبات مدرسة فوكة للتعليم الأساسي، وأعمال المشغولات اليدوية والرسم وغيرها ،مع الإشادة بجهود تشجيع وتحفيز الطلاب على الاستغلال الأمثل لقدراتهم وصقل مواهبهم الرياضية والفنية والإبداعية والاطلاع على الأحداث و الوعى بما يتم من جهود مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان في كافة المجالات وصولا إلى جميع المناطق.

كما تفقد السكرتير المساعد عدد من الفعاليات ومنها ندوه البرمجه و حمايه الطفل، وتدريب شمول مالي مع المجلس القومي للمرأه ووحدة السكان،ندوة ومعرض الايادي مصر ،وكذلك ندوات عن التوعية الأسرية خاصة خطورة الزواج المبكر والتسرب من التعليم وغيرها من الفعاليات من خلال الجهات المعنية خاصة الأنشطة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة و التثقيفية للاطفال من خلال السيارة المتنقلة لمكتبة مصر العامة , وكذلك ندوه عن البرمجه وحمايه الطفل.

كما شاركت بالقافلة عدد من الخدمات المقدمة للأهالي من خلال سيارات الخدمات المتنقلة المشاركة منها سيارة الخدمات المتنقلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وعمل جوابات مياه لعدد 30 وتسجيل عدد من مطالب للأهالي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى مع التوجيه بمتابعة الردود على كافة الشكاوى والطلبات المسجلة للمواطنين وسيارة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

كما استمع المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد خلال لقاء مع الأهالي لعدد من الطلبات مؤكدا حرص المحافظة على تلبية كافة مطالبهم وفقا لامكانيات المتاحة مع مخاطبة الجهات المعنية لتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين بالقرية.

بينما وجه أهالي قرية فوكة الشكر والتقدير للواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ومتابعته المستمرة لقافلة الخدمات الشاملة للقرى من خلال مبادرة مطروح الخير للتيسير على المواطنين وتقديم المزيد من الخدمات لهم.