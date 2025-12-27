تعرض رئيس اللجنة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة، رقم 40 بدائرة إيتاي البارود، صباح اليوم السبت، لحادث سير خلال ذهابه إلى اللجنة، الأمر الذي تسبب في تأخر فتحها أمام الناخبين.

تأخر فتح لجنة انتخابية بسبب تعرض رئيسها لحادث سير في البحيرة

وانطلقت صباح اليوم السبت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة في ثلاث دوائر انتخابية، تشمل: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، والدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، والدائرة الثامنة: مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزا انتخابيا، تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي عدد الناخبين والناخبات بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفا و88 ناخبا وناخبة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى أنه تم توفير كافة وسائل الدعم اللوجستي، ومراعاة الظروف الجوية من خلال تجهيز ممرات آمنة ومغطاة تحسبًا لسقوط الأمطار، مع توفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الدستوري.

مؤكدة على أن محافظة البحيرة تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة بكافة اللجان الانتخابية، دعما للعملية الانتخابية، وضمانا لخروجها بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة، وبما يعكس التزام الدولة بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.