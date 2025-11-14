ياسمين الخطيب عن ارتدائها الحجاب في حلقة عبدالله رشدي: لم يكن شرطا بل رجاء

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن السبب وراء ارتدائها الحجاب في حلقة الشيخ عبدالله رشدي، بعد الانتقادات التي تعرضت لها.

وكتبت الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها طرحة الرأس أثناء التصوير، سواء بناءً على رغبة الضيف، أو في حلقات خاصة بالمناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف”.

وأوضحت: “لم يكن ذلك شرطاً، بل كان رجاءً طلبه مني الضيف بذوق وأدب قبل التصوير، وقد أوضحت هذا الأمر في بداية الحلقة”.

واختتمت: "وإذا تكرر وطلب أحد ضيوفي الشيء نفسه، سأنفذه، فأنا لا أجد أي حرج أو عيب في ذلك".

ياسمين الخطيب ترتدي الحجاب في حلقة عبد الله رشدي

وروَّجت الإعلامية ياسمين الخطيب، لحلقتها مع الداعية عبد الله رشدي، المرتقبة اليوم الجمعة، وذلك من خلال منشور لها عبر “ستوري” حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

ونشرت ياسمين الخطيب، صورة لها من إطلالتها في حلقة اليوم مع عبد الله رشدي، عبر قناة “الشمس”، حيث ظهرت بإطلالة مُحتشمة وحجابا على الرأس، كشرط لظهور «رشدي» معها في البرنامج.