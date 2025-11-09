ياسمين الخطيب: شكرًا للزمالك.. ينافس رغم الظلم والإدارة السيئة

أعربت الإعلامية ياسمين الخطيب عن تقديرها لمجهود نادي الزمالك بعد مشاركته في مباراة السوبر، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق.

وكتبت الخطيب عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “شكراً للزمالك.. يلعب في أحد عصور الظلم، بدون مدرب، وبلاعبين مُحبطين لم يتقاضوا مرتباتهم، تحت إدارة واحد من أسوأ مجالس الإدارة التي مرت بتاريخ الزمالك! ورغم ذلك ينافس في مباراة السوبر".

وتوج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالى والـ16 فى تاريخ النادي، على حساب الزمالك بهدفين دون رد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

وافتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 43، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من أحمد سيد زيزو ذهبت إلى أشرف بنشرقي الذي اخترق الدفاع ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 72، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر سددها مروان عطية على الفور لتسكن شباك محمد عواد.

وألغى الحكم هدفا لنادي الزمالك بعد قرار من الفار يفيد بوجود لمسة يد على سيف الدين الجزيري فى الدقيقة 80.