ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن سبب تأجيل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي.

ونشرت ياسمين الخطيب، منشور عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك”، قائلة: أن الشيخ عبد اللّٰه رشدي لم يعتذر عن تسجيل الحلقة، بل قام مشكورًا بتسجيلها بالفعل يوم أمس، وجاء التأجيل بسبب عرض مباراة مصر وأوزبكستان في نفس توقيت عرض الحلقة”.

و كانت قد كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن السبب وراء ارتدائها الحجاب في حلقة الشيخ عبدالله رشدي، بعد الانتقادات التي تعرضت لها.

وكتبت الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها طرحة الرأس أثناء التصوير، سواء بناءً على رغبة الضيف، أو في حلقات خاصة بالمناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف”.

وأوضحت: “لم يكن ذلك شرطاً، بل كان رجاءً طلبه مني الضيف بذوق وأدب قبل التصوير، وقد أوضحت هذا الأمر في بداية الحلقة”.

واختتمت: "وإذا تكرر وطلب أحد ضيوفي الشيء نفسه، سأنفذه، فأنا لا أجد أي حرج أو عيب في ذلك".