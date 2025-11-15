سحر الجعارة تنتقد ظهور ياسمين الخطيب بالحجاب في حلقة عبدالله رشدي

أثارت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها منشور هجومي على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، انتقدت من خلاله ظهور الإعلامية ياسمين الخطيب بالحجاب خلال حلقتها الأخيرة مع الشيخ عبدالله رشدي.

وقالت الجعارة: “لو مقتنعة إنك عورة، وإن بطرحة بناظير بوتو التي تكشف أكثر مما تستر هتبقي حشمة، وإن أي ضيف من حقه يتحكم في لبسك وذوقك واسلوب حياتك، يبقى تمشي كده على طول، وإلا يبقى سلوكك معناه ازدواجية.”

وأضافت الجعارة: “ولو عشتي بناءً علي رغبة الضيف تبقي بتجسدي المقولة الخالدة: ( يا اختي كده ينفع وكده ينفع) ”.

واختتمت: “اصبح في الإعلام مشكلة حقيقية بسبب تأجير الهواء علي بعض الفضائيات الخاصة، هذا البوست فقط حتي لا تصبح المرأة جارية في بلاط الترند”.

سبب ارتداء ياسمين الخطيب الحجاب



ومن جانبها ردت الإعلامية ياسمين الخطيب،على هذا الجدل عن السبب وراء ارتدائها الحجاب في حلقة الشيخ عبدالله رشدي، بعد الانتقادات التي تعرضت لها.

وكتبت الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها طرحة الرأس أثناء التصوير، سواء بناءً على رغبة الضيف، أو في حلقات خاصة بالمناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف”.

وأوضحت: “لم يكن ذلك شرطاً، بل كان رجاءً طلبه مني الضيف بذوق وأدب قبل التصوير، وقد أوضحت هذا الأمر في بداية الحلقة”.

واختتمت: "وإذا تكرر وطلب أحد ضيوفي الشيء نفسه، سأنفذه، فأنا لا أجد أي حرج أو عيب في ذلك".