رسالة نارية من محمد طارق لمجلس الزمالك: أين مجلس الإدارة من جنازة صبري؟

وجّه الإعلامي محمد طارق انتقادات حادة لمجلس إدارة نادي الزمالك بسبب غيابهم عن جنازة نجم الفريق السابق محمد صبري، مؤكدًا أن حضور الجنازة كان "الواجب الأقل" تجاه لاعب قدم الكثير للنادي خلال مسيرته.

وأعرب محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، عن استيائه قائلاً: "وقت البدل والريحة الحلوة والتصوير مع الصحافة الكل بيظهر، أثناء العزاء… لكن في اللحظة اللي محتاجة وجودكم، ما حدش حضر."

وأوضح محمد طارق أضا أن حضوره لصلاة الجنازة جزء من تربيته وقيمه الشخصية، مشيرًا إلى أن والده ربّاه على أن احترام الجنازات واجب لا يمكن التخلي عنه، مضيفًا: “أنا أبويا رباني إن أهم حاجة صلاة الجنازة حضورها، لكن حضراتكم كنتم فين؟ من صلاة الجنازة لم يحضر الجنازة سوى اثنين فقط.” وهي رسالة مباشرة لمجلس الإدارة.

ورغم انتقاده الشديد للمجلس، أعرب محمد طارق عن تقديره لخطوة إدارة الزمالك الخاصة بضم أبناء الراحل محمد صبري إلى نادي الزمالك، قادمين من نادي السكة الحديد، معتبرًا أن القرار يحمل لمسة إنسانية تُحسب للنادي، ويعكس جزءًا من الوفاء لاسم محمد صبري وتاريخه.