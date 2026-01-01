قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
ضربة موجعة للدعم السريع.. غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائده
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
سعر أقل عيار ذهب اليوم 2-1-2026
العالم على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 25 عاما.. ما هي؟
الخارجية الأمريكية تحث الصين على ضبط النفس ووقف أنشطتها العسكرية حول تايوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لمستوفي الشروط .. تفاصيل تسجيل المعلمين للجان امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

الغرباوي يعقد اجتماعًا هامًا بشأن تسجيل المعلمين للجان امتحانات الثانوية العامة
الغرباوي يعقد اجتماعًا هامًا بشأن تسجيل المعلمين للجان امتحانات الثانوية العامة
محمد الغزاوى

عقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد  اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري مدارس المرحلة الثانوية الحكومية والرسمية العربي والرسمية لغات، تناول مناقشة آخر مستجدات تسجيل المعلمين على موقع وزارة التربية والتعليم للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥‑٢٠٢٦، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوزارة مسبقًا في هذا الإطار بقاعة 

وجاء الاجتماع بحضور  الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، و ستوته عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي، ومديري المدارس المستهدفة من جميع الإدارات التعليمية، في إطار سعي المديرية للتنسيق الفعال مع القيادة المركزية لضمان انتظام العملية الامتحانية ومشاركة أكبر قدر من الكوادر التعليمية المؤهلة.

الغرباوي يعقد اجتماعًا هامًا  بشأن تسجيل المعلمين للجان امتحانات الثانوية العامة

وأشاد  طاهر الغرباوي بأهمية استجابة مديري المدارس لتعليمات الوزارة بشأن تسجيل المعلمين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة في لجان امتحانات الثانوية العامة تمثل واجبًا مهنيًا وطنيًا يسهم في إنجاح المنظومة التعليمية وتوفير بيئة امتحانية مستقرة ومنتظمة. 

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على ضرورة سرعة تنفيذ التعليمات، وتوجيه المعلمين المعنيين بسرعة تحديث بياناتهم واستكمال التسجيل وفق الضوابط المعلنة، لضمان تحقيق الأعداد المستهدفة وتلافي أي نقص في الكوادر خلال فترة الامتحانات.

وقال الغرباوي في كلمته: «إن العمل في لجان امتحانات الثانوية العامة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مسؤولية جماعية تعكس التزامنا جميعًا تجاه أبنائنا الطلاب واستقرار منظومة التعليم في مصر. إن تسجيل بيانات المعلمين وتحديثها في الوقت المناسب يضمن اختيار العناصر الأكفأ، ويعكس احترامنا للثقة الممنوحة لنا من الوزارة ومن أولياء الأمور على حد سواء».

وقد أكد الغرباوي  على أهمية تسجيل المعلمين الذين تتوافر فيهم الشروط للعمل كرؤساء لجان المراقبة أو رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على ضرورة تحقيق العدد المستهدف من المشاركين لضمان انتظام إجراءات امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، كما أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استعداداتها الشاملة لعقد الامتحان في ظروف تضمن أعلى معايير الانضباط والجودة. 

وشدد مدير عام التعليم العام على ضرورة سرعة متابعة الإجراءات داخل جميع المدارس، والإعلان عن فتح باب التسجيل وتحديث البيانات أمام المعلمين المعنيين، والتأكيد عليهم باتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير، ضمانًا لاستكمال كافة المعايير المطلوبة قبل انطلاق الامتحانات.

بورسعيد تعليم بورسعيد الثانوية العامة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

نقل المصابين للمستشفى

للخلاف على الأجر.. مصرع ربة منزل وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بملوي جنوب المنيا

انطلاق أعمال شركة النظافة رسميا فى بورسعيد وسط آمال للمواطنين باختفاء ظاهرة تراكم القمامة

شركة النظافة تبدأ العمل في بورسعيد وسط آمال المواطنين باختفاء تراكم القمامة

الغرباوي يعقد اجتماعًا هامًا بشأن تسجيل المعلمين للجان امتحانات الثانوية العامة

لمستوفي الشروط .. تفاصيل تسجيل المعلمين للجان امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

بالصور

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد