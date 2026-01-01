لمستوفي الشروط .. تفاصيل تسجيل المعلمين للجان امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد

عقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم اجتماعًا موسعًا مع مديري مدارس المرحلة الثانوية الحكومية والرسمية العربي والرسمية لغات، تناول مناقشة آخر مستجدات تسجيل المعلمين على موقع وزارة التربية والتعليم للعمل في لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥‑٢٠٢٦، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوزارة مسبقًا في هذا الإطار بقاعة

وجاء الاجتماع بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، و ستوته عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي، ومديري المدارس المستهدفة من جميع الإدارات التعليمية، في إطار سعي المديرية للتنسيق الفعال مع القيادة المركزية لضمان انتظام العملية الامتحانية ومشاركة أكبر قدر من الكوادر التعليمية المؤهلة.

الغرباوي يعقد اجتماعًا هامًا بشأن تسجيل المعلمين للجان امتحانات الثانوية العامة

وأشاد طاهر الغرباوي بأهمية استجابة مديري المدارس لتعليمات الوزارة بشأن تسجيل المعلمين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مؤكدًا أن المشاركة الفعالة في لجان امتحانات الثانوية العامة تمثل واجبًا مهنيًا وطنيًا يسهم في إنجاح المنظومة التعليمية وتوفير بيئة امتحانية مستقرة ومنتظمة.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على ضرورة سرعة تنفيذ التعليمات، وتوجيه المعلمين المعنيين بسرعة تحديث بياناتهم واستكمال التسجيل وفق الضوابط المعلنة، لضمان تحقيق الأعداد المستهدفة وتلافي أي نقص في الكوادر خلال فترة الامتحانات.

وقال الغرباوي في كلمته: «إن العمل في لجان امتحانات الثانوية العامة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مسؤولية جماعية تعكس التزامنا جميعًا تجاه أبنائنا الطلاب واستقرار منظومة التعليم في مصر. إن تسجيل بيانات المعلمين وتحديثها في الوقت المناسب يضمن اختيار العناصر الأكفأ، ويعكس احترامنا للثقة الممنوحة لنا من الوزارة ومن أولياء الأمور على حد سواء».

وقد أكد الغرباوي على أهمية تسجيل المعلمين الذين تتوافر فيهم الشروط للعمل كرؤساء لجان المراقبة أو رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على ضرورة تحقيق العدد المستهدف من المشاركين لضمان انتظام إجراءات امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، كما أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استعداداتها الشاملة لعقد الامتحان في ظروف تضمن أعلى معايير الانضباط والجودة.

وشدد مدير عام التعليم العام على ضرورة سرعة متابعة الإجراءات داخل جميع المدارس، والإعلان عن فتح باب التسجيل وتحديث البيانات أمام المعلمين المعنيين، والتأكيد عليهم باتخاذ الإجراءات اللازمة دون تأخير، ضمانًا لاستكمال كافة المعايير المطلوبة قبل انطلاق الامتحانات.