برلمان

تعرّف على أبرز حقوق وامتيازات أعضاء مجلس النواب الجديد 2026

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

تنتهي الولاية الحالية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في 12 يناير 2026، وذلك وفقًا للمادة (106) من الدستور، التي تنص على أن مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.

ومع بدء الدورة الجديدة، يتمتع أعضاء مجلس النواب بعدد من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون لضمان استقلاليتهم وقدرتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة، وتشمل ما يلي:

الحصانة البرلمانية
لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب إلا في حالة التلبس بالجريمة، بما يضمن له حرية الحركة وأداء دوره دون ضغوط أو تدخلات.

الاحتفاظ بالوظيفة الأصلية
يُمنح النائب الذي يعمل في الدولة أو القطاع العام إجازة كاملة مدفوعة الأجر طوال فترة عضويته في المجلس، وتُحسب مدة العضوية ضمن سنوات الخدمة والمعاش.

ولا يخضع النائب لتقارير الكفاءة السنوية خلال فترة عضويته، كما تتم ترقيته بالأقدمية أو وفقًا لنظام الاختيار، ويعود تلقائيًا إلى وظيفته بعد انتهاء فترة العضوية.

المكافأة الشهرية
يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأةً شهرية مقدارها 5000 جنيه، وذلك من تاريخ أدائه اليمين الدستورية رسميًا تحت قبة البرلمان.

تسهيلات السفر والتنقل
يُمنح كل نائب اشتراكَ سفرٍ بالدرجة الأولى الممتازة على مختلف وسائل النقل، لتسهيل تنقله بين محافظته ومقر البرلمان أثناء أداء مهامه التشريعية.

مجلس النواب حنفي جبالي مدة العضوية أعضاء مجلس النواب الحصانة البرلمانية

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
