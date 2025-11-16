قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي

زيزو
زيزو
رباب الهواري

أشاد محمود حسن تريزيجيه بزميله أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه من أهم اللاعبين على الساحة الكروية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح “تريزيجيه”، خلال تصريحاته مع إبراهيم فايق، أنه وزيزو اعتادا الجلوس معًا في نفس الغرفة خلال معسكرات المنتخب، مما أتاح لهما فرصًا طويلة للنقاش والتحضير للمباريات المهمة. وأضاف أنهما وضعا معًا سيناريو متكاملًا لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، سواء من حيث الضغوط المنتظرة أو طريقة التعامل معها داخل الملعب.

وكشف “تريزيجيه” أن زيزو تحدث معه قبل مباراة القمة، وقال له صراحة إنه يعرف طبيعة الضغوط التي سيواجهها خلال المباراة، سواء من المنافسة الشرسة أو الترقب الجماهيري والإعلامي. ورغم ذلك، أكد تريزيجيه أن زيزو يمتلك شخصية قوية وقدرة عالية على التحكم في انفعالاته، وهو ما ظهر بوضوح خلال اللقاء، فقد قدم اللاعب أداءً ثابتًا ومتزنًا، ولم يتأثر بأي ضغوط، بل تعامل مع كل لحظة في المباراة بتركيز كامل واتزان واضح.

ثبات انفعالي واضح من زيزو في مواجهة الأهلي والزمالك

وأشار تريزيجيه إلى أن زيزو أظهر واحدة من أقوى مبارياته على المستوى الذهني خلال مواجهة الأهلي والزمالك، حيث بدا محافظًا على هدوئه الذهني وقدرته على اتخاذ القرار الصحيح في اللحظة المناسبة. واعتبر تريزيجيه أن هذا النوع من الثبات الانفعالي هو ما يميز اللاعبين الكبار الذين يستطيعون تقديم أفضل ما لديهم تحت ضغط شديد.

اللاعب في الأهلي يجب أن يكون «مخلوقًا للضغوطات»

واختتم تريزيجيه تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب الذي يرتدي قميص النادي الأهلي يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع الضغوط بشكل طبيعي، بل ويعتبرها جزءًا أساسيًا من شخصيته. فاللعب للأهلي – كما قال – يتطلب شخصية قوية وثقة بالنفس وقدرة على الظهور بأفضل مستوى في كل الظروف، وهو ما يراه متجسدًا في العديد من اللاعبين الحاليين وعلى رأسهم زيزو.

زيزو الاهلي الزمالك اخبار الاهلي

