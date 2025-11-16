كيف تحوّل صورك العادية إلى «صور مكانية» ثلاثية الأبعاد على آيفون

​مع تزايد الحديث عن "الحوسبة المكانية" بالتزامن مع نظارة Vision Pro، يبحث العديد من المستخدمين عن طرق لتحويل مكتبة صورهم ثنائية الأبعاد (2D) إلى صور ثلاثية الأبعاد (3D) غامرة.

​على الرغم من الشائعات حول "iOS 26"، فإن الميزات الحالية في نظام iOS 19 (الإصدار الحالي لعام 2025) تركز على التقاط محتوى جديد، ولكن هناك حلول لتحويل القديم.

​أولاً: التقاط "صور مكانية" جديدة (Native)

​إذا كنت تملك هاتف iPhone 16 Pro أو iPhone 17 Pro، فإن أبل توفر ميزة "الصور المكانية" (Spatial Photos/Videos) مباشرة في الكاميرا:

​افتح تطبيق الكاميرا.

​اختر وضع "Video" (فيديو).

​ستجد أيقونة نظارة Vision Pro. اضغط عليها لتفعيل الالتقاط المكاني.

​يستخدم الهاتف الكاميرتين (الرئيسية والواسعة جدًا) معًا لإنشاء عمق ثلاثي الأبعاد.

​ثانيًا: تحويل صورك القديمة (عبر تطبيقات AI)

​لتحويل صورك العادية الموجودة مسبقًا في ألبومك إلى صور ثلاثية الأبعاد، لا يوفر نظام iOS 19 أداة مدمجة لذلك حتى الآن.

يمكن الحل في تطبيقات الطرف الثالث التي تستخدم الذكاء الاصطناعي:​اذهب إلى متجر التطبيقات (App Store).

​ابحث عن تطبيقات مثل "DepthCam" أو "3D Photo Converter".

​تقوم هذه التطبيقات بتحليل صورتك الـ 2D وإنشاء "خريطة عمق" (Depth Map) لها بالذكاء الاصطناعي، مما يعطيها تأثيرًا ثلاثي الأبعاد يمكن مشاهدته بتحريك الهاتف أو عبر نظارات الواقع الافتراضي.