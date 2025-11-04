خيارات جديدة للغفوة.. إليك كل ما لا تعرفه عن «iOS 26»

يعد تحديث iOS 26.1 هو أول تحديث رئيسي لنظام iOS 26، والذي صدر في سبتمبر، وهو الآن متاح للجميع.

ويتضمن iOS 26.1 ميزات جديدة تُعالج مشاكل الزجاج السائل وحل مشكلة شاشة القفل المُزعجة منذ فترة طويلة.

وهناك إعداد جديد لتخصيص مظهر الزجاج السائل.

يمكنك الآن اختيار مظهر أكثر إشراقًا مع زيادة التعتيم، فيوجد ضمن الإعدادات خيار العرض والسطوع، ويتوفر خيار جديد للتبديل بين إعدادي "الشفاف" و"الملون"، وهو الإصدار القياسي من "الزجاج السائل" الذي يعرض الخلفية أسفل الأزرار وأشرطة القوائم وعناصر الواجهة الأخرى، بينما يزيد "الملون" من تعتيم "الزجاج السائل" لتحسين التباين وستلاحظ الفرق الأكثر وضوحًا في التطبيقات ومع إشعارات شاشة القفل عند تمكين الوضع الملون.



تمرير كاميرا شاشة القفل

أضافت Apple أخيرًا طريقة لإيقاف تشغيل إيماءة شاشة القفل التي تفتح تطبيق الكاميرا، ما يعني عدم تشغيل الكاميرا عن طريق الخطأ بعد الآن عندما يكون جهاز iPhone الخاص بك في جيبك.

في قسم الكاميرا في تطبيق الإعدادات، يوجد إعداد التمرير على شاشة القفل لفتح الكاميرا، وإيقاف تشغيله يعطل التمرير إلى اليسار الذي يفتح تطبيق الكاميرا.

لم تكن هناك في السابق طريقة لإيقاف تنشيط كاميرا شاشة القفل دون تعطيل تطبيق الكاميرا بالكامل.

يتضمن تطبيق الهاتف مفتاح تبديل لإيقاف تشغيل ردود الفعل اللمسية عند إجراء مكالمة أو انقطاعها، لذا إذا وجدت هذا الطنين الصغير مزعجًا، فيمكنك الآن تعطيله.

أجهزة الإنذار والمؤقتات

قامت Apple بتحديث واجهة التنبيهات والمؤقتات في نظام iOS 26.1.

أصبح هناك الآن شريط "السحب للإيقاف" على شاشة القفل بدلاً من زر الإيقاف بالضغط.

لا يزال بإمكانك إيقاف التنبيه عن طريق النقر على الزر كبير الحجم، ولكن لإيقافه بالكامل، تحتاج إلى استخدام إيماءة انزلاق عن طريق الخطأ أثناء محاولتك الضغط على زر الغفوة.

لغات ذكاء Apple الجديدة

على الجانب الآخر، أصبح تطبيق Apple Intelligence متاحًا الآن باللغات الدنماركية والهولندية والنرويجية والبرتغالية (البرتغال) والسويدية والتركية والصينية (التقليدية) والفيتنامية.

تنضم اللغات الجديدة إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والبرتغالية (البرازيل) والإسبانية والصينية واليابانية والكورية، مما يفتح المجال أمام ‌Apple Intelligence‌ لمزيد من الأشخاص.

تعمل ميزة الترجمة المباشرة في AirPods مع لغات إضافية في نظام التشغيل iOS 26.1، بما في ذلك اليابانية والكورية والإيطالية والصينية (الماندرين التقليدية والمبسطة) فعند الإطلاق.

كانت خدمة الترجمة الفورية اللحظية مقتصرة على اللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، والفرنسية (فرنسا)، والألمانية، والبرتغالية (البرازيل)، والإسبانية (إسبانيا).

يمكنك الترجمة من وإلى جميع اللغات باستخدام AirPods Pro 2 أو AirPods Pro 3 أو AirPods 4 المزودة بخاصية ANC.

على الجانب الآخر، توجد إيماءة مخفية لتطبيق Apple Music في نظام iOS 26.1.

يمكنك التمرير سريعًا على مشغل الموسيقى في تطبيق Apple Music للتبديل بين الأغاني.

ما عليك سوى تمرير إصبعك فوق عنوان الأغنية، للانتقال إلى الأغنية التالية أو العودة إلى الأغنية السابقة.



تطبيق Apple TV

يتمتع تطبيق Apple TV بأيقونة جديدة أكثر حيويةً مستوحاة من تصميم Liquid Glass.

ويتزامن هذا التصميم الجديد مع قرار Apple بإلغاء علامة "Plus" من خدمة البث Apple TV.

يُطلق على Apple TV+ الآن اسم Apple TV في تطبيق Apple TV.

تطبيق اللياقة البدنية

يمكنك الآن إنشاء تمارين رياضية مخصصة بالكامل في تطبيق اللياقة البدنية على iPhone.

تتوفر خيارات لاختيار نوع التمرين، والسعرات الحرارية المُقدّرة، والجهد المبذول، والمدة، ووقت البدء.



تمرين مخصص لنظام iOS 26 1

كانت هناك خيارات لإنشاء تمرين من قبل، ولكنها كانت أكثر هيكلة من خيارات الإنشاء المفتوحة والمخصصة الموجودة في نظام التشغيل iOS 26.1.