قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيلون ماسك يحاول إنقاذ هواتف آيفون من سطوة الذكاء الاصطناعي
«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها
وعود بلا تنفيذ.. أب فلسطيني يفضح الحكومة البريطانية: تركوا عائلتي بغزة «في خطر دائم»
غيابات بالجملة.. صلاح وزيزو وتريزيجيه خارج مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين
إسرائيل تعارض إعادة الإعمار بغزة لهذا السبب .. والولايات المتحدة تبحث حلولاً مؤقتة
شريف عبد المنعم: خسارة مصر من أوزبكستان «إنذار مبكر» قبل كأس الأمم الأفريقية
ارتدت الحجاب بسببه| ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد تأجيل حلقة عبد الله رشدي
موقع صدى البلد ينعى الزميل الراحل مصطفى وداعة
كيف تحوّل صورك العادية إلى «صور مكانية» ثلاثية الأبعاد على آيفون
حمادة عبداللطيف ينعى محمد صبري: موهبة لن تتكرر في الكرة المصرية
«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إيلون ماسك يحاول إنقاذ هواتف آيفون من سطوة الذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك
إيلون ماسك

تشهد الساحة التقنية الأمريكية صراعًا جديدًا بعد أن قررت شركة X التي يرأسها إيلون ماسك رفع دعوى قضائية ضد آبل و شركة OpenAI المطورة لتطبيق ChatGPT، متهمة الشركتين بمحاولة السيطرة على سوق الهواتف الذكية وسوق المساعدات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. 

وانتقلت القضية إلى محكمة اتحادية في ولاية تكساس، ليتم النظر في الاتهامات القائلة بأن التعاون بين آبل وOpenAI يهدد المنافسة ويمنح الشركتين ميزة غير عادلة في إتاحة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أجهزة آيفون.

تفاصيل الدعوى وتفاعل الشركات

ركزت القضية على إدراج آبل تطبيق ChatGPT ضمن قائمة "التطبيقات الأساسية" في متاجرها، ما اعتبرته X تحيزاً ضد التطبيقات المنافسة مثل Grok التابع لشركة ماسك أو مساعدات أخرى متاحة عبر متجر التطبيقات. 

وردت آبل بأن الاتفاق مع OpenAI ليس حصريًا وأنه بإمكان أي شركة تقديم مساعدات ذكية عبر متجر التطبيقات دون قيود تمييزية، مشيرة إلى أن معظم المساعدات المنافسة ما زالت تحقق أداء قوياً في الترتيب والانتشار بين المستخدمين.

جدل قانوني حول مستقبل الذكاء الاصطناعي

ويعد هذا التصعيد الأول من نوعه أمام القضاء الأمريكي حول قضايا احتكار الذكاء الاصطناعي والتحكم في وصول المستخدمين للتقنيات الحديثة عبر الهواتف الذكية. 

علّق أحد القضاة أن هذه القضايا ليس لها سابقة أو قواعد واضحة، وأن التسارع الهائل في تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب إعادة صياغة القوانين المنظمة.

ردود أفعال ومخاوف السوق

أكدت OpenAI أن الدعوى جزء من حملة ماسك للضغط على الشركة ومضايقتها، بينما يرى مراقبون أن نتائج القضية ستحدد ملامح المنافسة القادمة في سوق الذكاء الاصطناعي. 

وتتردد مخاوف حول احتكار آبل لتكنولوجيا المساعدات الذكية وفرض معاييرها على المستخدمين والشركات المنافسة، مما قد يؤثر على حرية الاختيار الرقمي مستقبلاً.

يخوض إيلون ماسك قتالًا قانونيًا بارزًا أمام آبل وOpenAI حول مستقبل الذكاء الاصطناعي على الهواتف، حيث يمثل النزاع اختبارًا حقيقيًا لعلاقة الشركات التقنية بالقوانين، ويطرح تساؤلات حاسمة حول حرية التقنية ومستقبل المنافسة في عالم الهواتف.

إيلون ماسك OpenAI شركة OpenAI

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

حالة الطقس

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

حودة بندق وتومي

«مزيكا صالونات» يعود بقوة.. حودة بندق وتومي يصنعان أغنية في 6 ساعات

زواج احمد سالم

نجوم الفن والإعلام يشاركون أحمد سالم احتفاله بعقد قرانه على رشا بدوي

درة

درة تنطلق في تصوير "علي كلاي" استعدادًا لسباق رمضان 2026

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد