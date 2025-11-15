قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الزراعية ينظم الملتقى العملي الثالث حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم
أحمد غنيم: الزوار سيدخلون المتحف المصري الكبير بتوقيتات محددة
OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي
روسيا تعلن رفع القيود المفروضة على مطاري سامارا وساراتوف
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد كواليس وأسرار فيلم "الست"
إنفجارات عنيفة بمصنع للكيماويات الزراعية بالأرجنتين وإصابة 15 شخصًا
دعاء بعد الصلاة يقضي حاجتك وديونك ويوسع رزقك.. بـ13كلمة تنال الفرج
خلال دقائق.. قائمة الخدمات المتوفرة فى ماكينة الأحوال المدنية
تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
محمد ثروت: التمثيل مع اللا شيء التحدي الأكبر بفيلم أوسكار عودة الماموث
تبدأ من 99 ألف ريال.. أسعار تويوتا كورولا 2025 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تتعلم الدرس وتطلق تحديث ChatGPT الضخم لمعالجة أخطاء الماضي

OpenAI
OpenAI
احمد الشريف

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق تحديث ضخم لمنصة ChatGPT، استهدف بشكل أساسي معالجة الأخطاء والثغرات التي واجهها المستخدمون خلال الأشهر الماضية. 

ويأتي التحديث الجديد بعد حملة موسعة من جمع الملاحظات وتحليل الشكاوى لضمان تجربة أكثر ذكاءً وموثوقية لملايين المستخدمين حول العالم.

تغييرات ثورية في قلب ChatGPT

ركزت التحسينات هذا الشهر على تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الاستجابة الدقيقة والسريعة، مع تقليل نسب الأخطاء وتأخير الأجوبة. أصبح ChatGPT قادراً الآن على تحليل سياق المحادثات بشكل أفضل وتقديم اقتراحات أكثر تخصيصًا للمستخدمين، دون إغفال عناصر الأمان والتحكم في خصوصية المعلومات.

تعزيز الأمان وحماية البيانات

من جهتها، أوضحت OpenAI أنها حسّنت آليات اكتشاف المحتوى الضار والمخالف للسياسات، مع تقديم إعدادات جديدة تتيح للمستخدمين خيارات أوسع في إدارة بياناتهم ومشاركتها. 

وتضمنت التحديثات أيضًا أدوات تحكم في الردود غير المرغوبة وتوريق المحادثات الحساسة لمنع التسريب.

ردود فعل المستخدمين وتوقعات السوق

لاقى التحديث ترحيبًا ملحوظًا من مجتمع التقنيين ورواد الأعمال، حيث عبّر كثيرون عن تقديرهم لاستجابة الشركة السريعة لملاحظات الجمهور. 

واعتبر مراقبون أن تحديث ChatGPT الجديد قد يعيد تشكيل سوق المساعدات الذكية، بفضل القدرة على التكيف السريع وتقديم خدمات ذكية تتفوق في مجالات الدعم الفني، التعليم، وصناعة المحتوى.

مع التحديث الأخير، تؤكد OpenAI التزامها بتطوير ذكاء اصطناعي مسؤول يستجيب لمتطلبات المستخدمين ويواكب طموحاتهم، ليبقى ChatGPT في صدارة المساعدات الذكية عالميًا، ويمنح المستخدمين ثقة أكبر في حلول الذكاء الاصطناعي المتجددة.

OpenAI ChatGPT تحديث ChatGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

المحكمة الرياضية تصدم بيراميدز بشأن طلب سحب لقب الدوري من الأهلي

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025

تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين

إسماعيل الليثي

"حلاوة" الناجي من حادثة سيارة إسماعيل الليثي يسرد تفاصيل الواقعة

فاهيتا

الكرسي مش بيدوم لحد.. أبلة فاهيتا تقدم برنامج الحكاية بدلا من عمرو أديب

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

منح طالبة 11 درجة وإلحاقها بطب

بعد 4 شهور من نتيجة الثانوية العامة| منح طالبين درجات زيادة وإلحاقهما بكلية الطب

محمد صبري

مات في لحظتها.. القصة الكاملة لحادث وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

نانسي عجرم تكشف قصة زواجها: "بدأت بإنتي أختي الصغيرة ثم أصبحت زوجته"

عمرو سلامة

عمرو سلامة: المنصّات الرقمية أنقذت صناعة الدراما والسينما وصنعت سوقًا جديدًا

التكنولوجيا

عالية المهدي: شباب في مصر يصدرون سوفت وير لكبرى الشركات العالمية

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك
برج الأسد حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..تخلَّ عن حمل ما ليس مسؤوليتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير
برج الجدي حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..لا تخف من التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. اترك ما لا تملك تغييره

برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره
برج الدلو حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025..اترك ما لا تملك تغييره

برج الثور حظك اليوم السبت 15 نوفمبر 2025.. لا تتمسّك بمخاوفك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

وزارة الداخلية

ظهروا في فيديوهات.. الداخلية تضبط بعض أنصار مرشحين لمجلس النواب

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

محمد رمضان يكشف عن اخر أعماله

حول نصائح والده لأغنية .. محمد رمضان يكشف عن آخر أعماله

أحمد صالح وهنادى مهنا

انفصال أم صلح؟.. تفاصيل علاقة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد