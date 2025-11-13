أخبار التكنولوجيا|تقارير تكشف كلفة خيالية لتشغيل Sora من OpenAI.. فايرفوكس يكشف سلاحه السري ضد تعقب بصمة الأجهزة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة آبل، عن إطلاق إكسسوار جديد محدود الإصدار لهواتف آيفون يحمل اسم iPhone Pocket، وهو عبارة عن حقيبة صغيرة يمكن ارتداؤها على الكتف أو المعصم، صممت خصيصا لحمل هاتف الآيفون وسماعات AirPods وبعض الأغراض اليومية الصغيرة.

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق تحديث رئيسي لتطبيق Google Photos، يتضمن ست أدوات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى جعل عملية تعديل الصور وإنشائها والبحث عنها أكثر ذكاء وسلاسة من أي وقت مضى.

كشفت مجلة “فوربس” في تقرير جديد أن شركة OpenAI تنفق ما يقدر بنحو 15 مليون دولار يوميا، أي ما يعادل 5.4 مليارات دولار سنويا، لتشغيل تطبيقها الجديد لتوليد مقاطع الفيديو Sora المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ذكرت صحيفة The Information، أن شركة آبل قررت تأجيل إطلاق الجيل التالي من هاتفها iPhone Air، بعد أن دفعت المبيعات المخيبة للآمال للإصدار الأول، المصانع إلى التوقف عن الإنتاج.

أعلنت شركة موزيلا Mozilla، عن تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس Firefox، يهدف إلى حماية المستخدمين من تتبعهم عبر ما يعرف بـ “بصمة الجهاز”، وهي تقنية تتجاوز ملفات تعريف الارتباط التقليدية Cookies لتعقب نشاطك على الإنترنت باستخدام مواصفات جهازك، المنطقة الزمنية، وإعدادات النظام الأخرى.

في زمن تزداد فيه أحجام الهواتف الذكية باستمرار، استطاعت كل من الهواتف القابلة للطي والهواتف المدمجة أن تحتل مكانة خاصة بين المستخدمين الذين يفضلون الأجهزة سهلة الإمساك والاستخدام، لكن أيهما يتفوق عندما يتعلق الأمر بالتصميم والأداء؟.

أعلنت شركة جوجل Google، أنه ابتداء من 1 مارس 2026، سيعرض متجر Play Store تنبيهات للتطبيقات التي قد تستهلك بطارية الهاتف بسرعة بسبب النشاط المفرط في الخلفية.

بدأت منصة يوتيوب في طرح ميزة جديدة باسم “اسأل” Ask، مدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini، تتيح للمستخدمين التفاعل مباشرة مع محتوى الفيديو.

أعلنت شركة ميتا Meta، أن تطبيقها الاجتماعي ثريدز Threads، سيضيف ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل اكتشاف ومناقشة برامج البودكاست المفضلة للمستخدمين.