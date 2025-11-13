أخبار التكنولوجيا|تقارير تكشف كلفة خيالية لتشغيل Sora من OpenAI.. فايرفوكس يكشف سلاحه السري ضد تعقب بصمة الأجهزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرقت أحمد تبهر لجنة تحكيم the voice للمرة الثانية بعد the voice kids
سويلم: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل
وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات أساس تحسين الخدمات للمواطنين|صور
باكستان تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
جوتيريش يحذر من استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أغرب منتج في تاريخ آبل.. iPhone Pocket يثير جنون الإنترنت
 

أعلنت شركة آبل، عن إطلاق إكسسوار جديد محدود الإصدار لهواتف آيفون يحمل اسم iPhone Pocket، وهو عبارة عن حقيبة صغيرة يمكن ارتداؤها على الكتف أو المعصم، صممت خصيصا لحمل هاتف الآيفون وسماعات AirPods وبعض الأغراض اليومية الصغيرة.

ذكاء اصطناعي داخل صورك.. جوجل تفاجئ الجميع بتحديث Photos الذكي

 

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق تحديث رئيسي لتطبيق Google Photos، يتضمن ست أدوات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى جعل عملية تعديل الصور وإنشائها والبحث عنها أكثر ذكاء وسلاسة من أي وقت مضى.

أغلى تطبيق في العالم؟.. تقارير تكشف كلفة خيالية لتشغيل Sora من OpenAI

كشفت مجلة “فوربس” في تقرير جديد أن شركة OpenAI تنفق ما يقدر بنحو 15 مليون دولار يوميا، أي ما يعادل 5.4 مليارات دولار سنويا، لتشغيل تطبيقها الجديد لتوليد مقاطع الفيديو Sora المعتمد على الذكاء الاصطناعي.


توقف مفاجئ لـ iPhone Air.. آبل تغلق خطوط إنتاج أنحف هواتفها

ذكرت صحيفة The Information، أن شركة آبل قررت تأجيل إطلاق الجيل التالي من هاتفها iPhone Air، بعد أن دفعت المبيعات المخيبة للآمال للإصدار الأول، المصانع إلى التوقف عن الإنتاج.

تصفح بلا أثر.. فايرفوكس يكشف سلاحه السري ضد تعقب بصمة الأجهزة
 

أعلنت شركة موزيلا Mozilla، عن تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس Firefox، يهدف إلى حماية المستخدمين من تتبعهم عبر ما يعرف بـ “بصمة الجهاز”، وهي تقنية تتجاوز ملفات تعريف الارتباط التقليدية Cookies لتعقب نشاطك على الإنترنت باستخدام مواصفات جهازك، المنطقة الزمنية، وإعدادات النظام الأخرى.

القرار الصعب 2025.. هل تختار الابتكار القابل للطي أم هاتف صغير بميزات عملاقة؟

في زمن تزداد فيه أحجام الهواتف الذكية باستمرار، استطاعت كل من الهواتف القابلة للطي والهواتف المدمجة أن تحتل مكانة خاصة بين المستخدمين الذين يفضلون الأجهزة سهلة الإمساك والاستخدام، لكن أيهما يتفوق عندما يتعلق الأمر بالتصميم والأداء؟.

بميزة غامضة في متجر Play.. جوجل تبدأ بملاحقة التطبيقات المستنزفة للبطارية

أعلنت شركة جوجل Google، أنه ابتداء من 1 مارس 2026، سيعرض متجر Play Store تنبيهات للتطبيقات التي قد تستهلك بطارية الهاتف بسرعة بسبب النشاط المفرط في الخلفية.


زر “اسأل” الجديد على يوتيوب.. تجربة لم تشهدها من قبل

بدأت منصة يوتيوب في طرح ميزة جديدة باسم “اسأل” Ask، مدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini، تتيح للمستخدمين التفاعل مباشرة مع محتوى الفيديو.

ميزة جديدة على ثريدز تتيح لك سماع البودكاست مباشرة من الخلاصة

أعلنت شركة ميتا Meta، أن تطبيقها الاجتماعي ثريدز Threads، سيضيف ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل اكتشاف ومناقشة برامج البودكاست المفضلة للمستخدمين.

