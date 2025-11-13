قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير اقتصادي: مشروع تنمية علم الروم يحسن قيمة الجنيه ويحقق التنمية المستدامة
"قدس الأثر ومعهد العظمة".. برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ينظم ندوة تثقيفية
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ما ينبغي فعله لمن أراد الدخول في صلاة الجماعة ولم يجد مكانا في الصف
عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق سيارة نقل بدمياط يواجه السجن المشدد بالقانون
مجلس السيادة السوداني: القيادة العسكرية تسعى لتجنيب البلاد نزيف الدماء
غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة تُشعل موجة جديدة من التصعيد
الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
ميزة جديدة على ثريدز تتيح لك سماع البودكاست مباشرة من الخلاصة

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا Meta، أن تطبيقها الاجتماعي ثريدز Threads، سيضيف ميزة جديدة تهدف إلى تسهيل اكتشاف ومناقشة برامج البودكاست المفضلة للمستخدمين. 

ووفقا للشركة، ستعرض روابط البودكاست الآن بخلفيات ملونة ومعاينات للصور، مما يجعل المنشورات المتعلقة بالبرامج أكثر وضوحا وقابلية للتشغيل مباشرة من الخلاصة، كما سيحصل صانعو البودكاست على خيار جديد لإضافة رابط برنامجهم إلى ملفهم الشخصي لتعزيز ظهوره.

وفي منشور على ثريدز، قالت الشركة: "لديك بودكاست؟ نريد سماعه، وسماع ما يكتبه الناس عنه"، وأضافت أن معاينات البودكاست تختبر لمساعدة المستخدمين على العثور على الحلقات والاستماع إليها بسهولة عند مشاركتها من قبل المبدعين.

ما الهدف من ميزة البودكاست على ثريدز؟

وفقا لتقرير TechCrunch، تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أكبر لـ ثريدز لجعل التطبيق مساحة مركزية للمحادثات المتعلقة بالبودكاست. 

وأوضحت الشركة أن التطبيق ليس منصة للبث أو الاستضافة، بل يركز على خلق مساحة لمناقشة البرامج. وقال متحدث باسم “ميتا” لـ TechCrunch: إن الهدف هو أن يصبح ثريدز الوجهة الرئيسية للحديث عن البودكاست والتفاعل مع المبدعين، بدلا من انتشار هذه المحادثات على ريديت وإكس وفيسبوك وسبوتفاي.

وأضافت الشركة في منشور آخر أن صانعي البودكاست يمكنهم ربط برامجهم مباشرة بملفاتهم الشخصية عن طريق اختيار "تعديل الملف الشخصي" ثم تحديد "بودكاست"، ولصق رابط البرنامج، الذي سيظهر في الخلاصة مع معاينة مرئية جديدة، ما يجعل اكتشاف الحلقات وتشغيلها أسهل بكثير.

وتخطط ثريدز قريبا لإضافة ميزات جديدة تساعد صانعي البودكاست على التواصل مع مستمعيهم ومتابعة تفاعل الجمهور، بما في ذلك أدوات تحليلات متقدمة ورصد تفاعل المستخدمين، بالإضافة إلى أدوات لمساعدة المستخدمين على اكتشاف برامج جديدة عبر المحادثات.

وأشار تقرير TechCrunch إلى أن “ميتا” تأمل في جذب المزيد من صانعي البودكاست وجمهورهم إلى ثريدز، معتبرة البودكاست جزءا قويا من الثقافة الرقمية، كما قد تساعد هذه الخطوة التطبيق على زيادة قاعدة مستخدميه ومنافسة إكس الذي لا يزال يتفوق بعدد المستخدمين النشطين شهريا.

