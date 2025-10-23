قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
التموين: 100 ألف أسرة في بورسعيد تستفيد من منظومة الكارت الموحد
ازاي اعرف عندي كام خط متسجل باسمي؟.. خطوات بسيطة عبر تطبيق My NTRA
هؤلاء الممنوعون من زيت الزيتون .. اكتشفهم
ترامب: نشن غزوا بريا ضد فنزويلا قريبا
العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة
ترامب: هذا أول سؤال سأوجهه إلى الرئيس الصيني
رئيسة الوزراء الليتوانية: روسيا تتصرف كـ"دولة إرهابية"
الدعاية انطلقت .. موعد انتخابات النواب مرحلة أولى وثانية
كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح
مسؤول أمريكي كبير: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة
تكنولوجيا وسيارات

بعد قرار ميتا الصادم .. واتساب يودع مساعدي الذكاء الاصطناعي الخارجيين

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة “ميتا”، عن قرارها بمنع تشغيل المساعدين بالذكاء الاصطناعي من الأطراف الثالثة داخل تطبيق واتساب، بدءا من 15 يناير 2026. 

ويشمل هذا القرار حظر استخدام روبوتات الدردشة متعددة الأغراض مثل ChatGPT وPerplexity وغيرها، وهو جزء من تحديث لسياسة API للأعمال الخاصة بـ واتساب، التي تمنع مطوري "نماذج اللغة الكبيرة، منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية، أو المساعدين الذكاء الاصطناعي متعدد الأغراض" من استخدام النظام.

خطوة استراتيجية لـ Meta AI


قرار ميتا ليس مفاجئا، فقد قامت الشركة في العام الماضي بتكامل عدواني لمساعدها الذكاء الاصطناعي عبر منصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، مما جعل Meta AI جزءا أساسيا في صناديق الدردشة، وأشرطة البحث، وحتى أدوات الكاميرا. 

ويعتبر واتساب، الذي يضم 3 مليارات مستخدم، المنصة الأكثر قيمة في هذا النظام البيئي، ومنذ الآن، كان واتساب بمثابة منصة اختبار مريحة لعدة روبوتات دردشة من أطراف ثالثة.

السماح للمساعدين الذكاء الاصطناعي الخارجيين كان يعني أن منصات مثل OpenAI وPerplexity يمكنها بناء قاعدة مستخدمين عبر واتساب، ولكن من خلال غلق هذا الباب، تضمن ميتا أن كل تفاعل ذكاء اصطناعي على منصتها يعود لصالح منتجاتها الخاصة، وليس لصالح منافس.

تحكم في البنية التحتية أو السيطرة على المنافسة؟

تقول ميتا إن هذا التغيير يعود إلى "محدودية البنية التحتية"، حيث تخلق روبوتات الدردشة متعددة الأغراض حملا كبيرا على الرسائل وتتطلب دعما كبيرا، مما يضغط على النظام. 

ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء، مثل شركات الطيران والتجزئة والبنوك، ستظل غير متأثرة بهذا التغيير.

يثير هذا التمييز التساؤلات حول ما إذا كان القرار يتعلق في المقام الأول بحماية البنية التحتية أم بحماية الحصة السوقية.

تطبيق واحد ومساعد واحد

سيؤدي التحديث إلى تطبيق سياسة “تطبيق واحد، مساعد واحد”، بالنسبة لمستخدمي واتساب الذين اعتادوا التفاعل مع ChatGPT أو روبوتات أخرى داخل المراسلة، سيكون هذا التغيير تحولا كبيرا، بدءا من العام المقبل، سيحتاجون إلى استخدام تطبيقات أو مواقع ويب مستقلة للوصول إلى تلك المساعدات.

وأعربت OpenAI عن قبولها لهذا التغيير بشكل فكاهي على منصة إكس (تويتر سابقا): “ميتا غيرت سياساتها لذا لن يعمل رقم 1-800-ChatGPT على واتساب بعد 15 يناير 2026، لحسن الحظ، لدينا تطبيق، وموقع ويب، ومتصفح يمكنكم استخدامه بدلا من ذلك”.

اتجاه متزايد بين عمالقة التكنولوجيا

تتبع خطوة ميتا نمطا أوسع في الصناعة، حيث قامت جوجل بتكامل Gemini عبر تطبيقات البحث والإنتاجية الخاصة بها، بينما تتعاون آبل مع OpenAI لجلب ChatGPT إلى Siri، وتستمر أمازون في توسيع نطاق Alexa.

لكن الاختلاف يكمن في نطاق ميتا وصرامتها. واتساب ليس مجرد تطبيق آخر، بل هو أكبر منصة مراسلة في العالم. 

وعلى عكس الخدمات الأخرى، لا يمكن للمستخدمين التخلي عن Meta AI، فقد تم دمجها مباشرة في التطبيق، ولا توجد خيار لإيقافها.

ما يعنيه ذلك للمستخدمين

بالنسبة للمستخدمين، سيعني هذا التغيير تقليل الخيارات ومرونة أقل، سيصبح واتساب قريبا نظاما بيئيا خاضعا لسيطرة ميتا، حيث يتم توجيه جميع التفاعلات الذكية عبر مساعد واحد فقط. 

وبهذا القرار، يفقد مطورو الذكاء الاصطناعي المنافسون الوصول إلى مليارات المستخدمين المحتملين، ويخسر المستهلكون حرية اختيار المساعد الذكي الذي يفضلونه داخل تطبيق المراسلة اليومي.

يمكنك أن تعتبرها مثلما لو حظرت كل تطبيقات البريد الإلكتروني الفلاتر الخارجية، مما يضطر الجميع لاستخدام نسخة الشركة الأم فقط، هذا هو النموذج الذي يبدو أن ميتا تبنيه، حيث يعني امتلاك الدردشة امتلاك المساعد، وبالتالي امتلاك النظام البيئي بأسره.

إذا نجحت رهان ميتا، فقد يصبح واتساب "ملعبا خاصا" لميتا AI، وهو بمثابة حديقة مسورة حيث لا يمكنك التحدث مع أي صوت ذكاء اصطناعي سوى ذلك الذي ينتمي إلى ميتا.

