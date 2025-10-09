قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
تكنولوجيا وسيارات

وداعا للأرقام.. واتساب يتيح لك الدردشة عبر الأسماء فقط

شيماء عبد المنعم

يواصل واتساب، التطبيق الأكثر شعبية في مجال الرسائل، الهيمنة على السوق رغم المنافسة المتزايدة من تطبيقات محلية مثل أراتاي في الهند. 

ومع ذلك، يظل التطبيق المملوك لشركة ميتا في مقدمة التطبيقات المنافسة، وحاليا، يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم.

حتى الآن، كان يتعين على المستخدمين مشاركة أرقام هواتفهم للتواصل عبر واتساب، ولكن وفقا لتقرير من WABetaInfo، فإن التطبيق يختبر حاليا إضافة ميزة اسم المستخدم، التي ستسمح للمستخدمين بالتواصل مع الآخرين دون الحاجة لرقم الهاتف.

كيف ستعمل الميزة الجديدة؟

الميزة لن تكون ببساطة مجرد البحث عن اسم مستخدم على التطبيق، بل يختبر واتساب أيضا ميزة جديدة تتضمن "رمز اسم المستخدم" مكون من أربعة أرقام. 

يمكن للمستخدمين تقديم هذا الرمز إلى شخص آخر مع اسم المستخدم الخاص بهم، مما يسمح للشخص الآخر بالتواصل معهم عبر التطبيق. 

وبهذا، سيوفر واتساب طبقة إضافية من الخصوصية بدلا من أن يتمكن أي شخص من البحث عن اسم المستخدم للتواصل مع الشخص.

هل سيكون الرمز مشابها للـ PIN؟

من المهم أن نلاحظ أن "رمز اسم المستخدم" سيكون عبارة عن رمز مكون من أربعة أرقام يجب على المستخدم مشاركته مع اسم المستخدم للتواصل مع شخص ما عبر التطبيق، وهو يختلف عن الـ PIN الآمن الذي يقتصر على المستخدم نفسه.

إمكانية حجز اسم المستخدم على واتساب

إضافة إلى ذلك، يختبر واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تخصيص وحجز اسم المستخدم الذي يرغبون فيه قبل الإطلاق الكامل للميزة. 

وتهدف هذه الميزة إلى ضمان أن يحصل المستخدمون على اسم المستخدم الذي يفضلونه قبل أن يأخذه شخص آخر، الميزة متاحة حاليا لبعض المستخدمين الذين هم جزء من برنامج بيتا الخاص بـ واتساب.

ومن خلال هذه الميزة، قد يتمكن التطبيق من قياس الطلب والاهتمام بأسماء المستخدمين من خلال عدد الأشخاص الذين يقومون بحجز اسم مستخدم.

إطلاق تدريجي للميزة

تشير التقارير إلى أن عددا كبيرا من المستخدمين قد يحصلون على هذه الميزة، مما يضمن وصولا عادلا لأسماء المستخدمين. ومع ذلك، قد يكون إطلاق الميزة عالميا تدريجيا.

واتساب لم تكشف بعد عن الموعد المحدد لإطلاق ميزة أسماء المستخدمين على مستوى عالمي.

ميزات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي


بالإضافة إلى أسماء المستخدمين، أضاف واتساب مؤخرا بعض الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، كما تم تحسين جدولة المكالمات لتسهيل تنظيم الاجتماعات المهنية.

واتساب ميزة جديدة اسم المستخدم الذكاء الاصطناعي

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

ابراهيم وحسام حسن

وزير التربية والتعليم

ياس سوروب

اكرامي

احمد حسن

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية تحتفل بعام القديس أثناسيوس بحضور البابا تواضروس الثاني

رضا مديرا عاما للإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة الآثار

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

لازم تكشف فورا .. في 4 حالات آلام الدورة الشهرية تكون مؤشر خطر

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

