وداعا للأرقام.. واتساب يتيح لك الدردشة عبر الأسماء فقط

يواصل واتساب، التطبيق الأكثر شعبية في مجال الرسائل، الهيمنة على السوق رغم المنافسة المتزايدة من تطبيقات محلية مثل أراتاي في الهند.

ومع ذلك، يظل التطبيق المملوك لشركة ميتا في مقدمة التطبيقات المنافسة، وحاليا، يعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة ستتيح للمستخدمين التواصل مع الآخرين دون الحاجة إلى مشاركة أرقام هواتفهم.

حتى الآن، كان يتعين على المستخدمين مشاركة أرقام هواتفهم للتواصل عبر واتساب، ولكن وفقا لتقرير من WABetaInfo، فإن التطبيق يختبر حاليا إضافة ميزة اسم المستخدم، التي ستسمح للمستخدمين بالتواصل مع الآخرين دون الحاجة لرقم الهاتف.

كيف ستعمل الميزة الجديدة؟

الميزة لن تكون ببساطة مجرد البحث عن اسم مستخدم على التطبيق، بل يختبر واتساب أيضا ميزة جديدة تتضمن "رمز اسم المستخدم" مكون من أربعة أرقام.

يمكن للمستخدمين تقديم هذا الرمز إلى شخص آخر مع اسم المستخدم الخاص بهم، مما يسمح للشخص الآخر بالتواصل معهم عبر التطبيق.

وبهذا، سيوفر واتساب طبقة إضافية من الخصوصية بدلا من أن يتمكن أي شخص من البحث عن اسم المستخدم للتواصل مع الشخص.

هل سيكون الرمز مشابها للـ PIN؟

من المهم أن نلاحظ أن "رمز اسم المستخدم" سيكون عبارة عن رمز مكون من أربعة أرقام يجب على المستخدم مشاركته مع اسم المستخدم للتواصل مع شخص ما عبر التطبيق، وهو يختلف عن الـ PIN الآمن الذي يقتصر على المستخدم نفسه.

إمكانية حجز اسم المستخدم على واتساب

إضافة إلى ذلك، يختبر واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تخصيص وحجز اسم المستخدم الذي يرغبون فيه قبل الإطلاق الكامل للميزة.

وتهدف هذه الميزة إلى ضمان أن يحصل المستخدمون على اسم المستخدم الذي يفضلونه قبل أن يأخذه شخص آخر، الميزة متاحة حاليا لبعض المستخدمين الذين هم جزء من برنامج بيتا الخاص بـ واتساب.

ومن خلال هذه الميزة، قد يتمكن التطبيق من قياس الطلب والاهتمام بأسماء المستخدمين من خلال عدد الأشخاص الذين يقومون بحجز اسم مستخدم.

إطلاق تدريجي للميزة

تشير التقارير إلى أن عددا كبيرا من المستخدمين قد يحصلون على هذه الميزة، مما يضمن وصولا عادلا لأسماء المستخدمين. ومع ذلك، قد يكون إطلاق الميزة عالميا تدريجيا.

واتساب لم تكشف بعد عن الموعد المحدد لإطلاق ميزة أسماء المستخدمين على مستوى عالمي.

ميزات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي



بالإضافة إلى أسماء المستخدمين، أضاف واتساب مؤخرا بعض الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، كما تم تحسين جدولة المكالمات لتسهيل تنظيم الاجتماعات المهنية.