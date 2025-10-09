قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
تكنولوجيا وسيارات

ترجم محادثاتك بسهولة.. واتساب يطلق ميزة ثورية لآيفون بـ19 لغة

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

أعلن تطبيق واتساب عن طرح ميزة الترجمة الجديدة، التي تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل إلى لغتهم المفضلة مباشرة داخل التطبيق. 

وبحسب ما ذكره موقع “macrumors”، تأتي الميزة ضمن الإصدار رقم 25.28.74 والتي سيتم طرحها تدريجيا على تطبيق واتساب لأجهزة آيفون و أندرويد، وهي تدعم المحادثات الفردية، المحادثات الجماعية، وتحديثات القنوات.

كيفية استخدام الميزة


لترجمة رسالة، كل ما عليك فعله هو الضغط مطولا على النص، ثم اختيار "المزيد..." والبحث عن خيار "ترجمة".

كما يمكنك بعدها اختيار كل من اللغة المصدر واللغة المستهدفة، مع إمكانية تنزيل حزم اللغات للاستخدام المستقبلي. 

وأكد واتساب أن جميع الترجمات تتم محليا على جهاز المستخدم، بما يتماشى مع تشفير التطبيق من النهاية إلى النهاية، مما يعني أنه حتى ميتا، الشركة الأم، لا يمكنها الاطلاع على محتوى الرسائل.

اللغات المدعومة

لمستخدمي آيفون، تقدم الميزة دعما لأكثر من 19 لغة، تشمل الهولندية، الفرنسية، الألمانية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الصينية (الماندرين)، البولندية، التايلاندية، التركية، الأوكرانية، والفيتنامية.

أما مستخدمو أندرويد، فيحصلون على الترجمة لست لغات فقط، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في الترجمة التلقائية لجميع الرسائل في المحادثة. 

بمجرد تفعيل هذه الميزة، يتم ترجمة جميع الرسائل الواردة في المحادثة تلقائيا دون الحاجة لتفعيل الترجمة لكل رسالة على حدة.

التوسع المستقبلي

يأتي هذا التحديث بعد إطلاق آبل لميزة "الترجمة الحية" في تطبيق الرسائل كجزء من تحديث iOS 26 و macOS Tahoe في وقت سابق من هذا الشهر، يخطط واتساب لتوسيع دعم اللغات في التحديثات المستقبلية، لكنه لم يحدد بعد موعدا لإضافة الميزة إلى نسخة واتساب للويب أو لسطح المكتب.

وأوضحت الشركة أن ميزة الترجمة متاحة في المحادثات الفردية، والمجموعات، وتحديثات القنوات Channels، مع التأكيد على أن الترجمة تتم محليا على جهاز المستخدم، دون إرسال المحتوى إلى خوادم الشركة، مما يعني أن خصوصية الرسائل وتشفيرها من طرف إلى طرف تبقى محفوظة بالكامل.

واتساب ميزة الترجمة الجديدة ترجمة الرسائل آيفون

درة تخطف الأنظار بإطلالات ملفتة في رحلتها بفرنسا
تارا عماد تخطف الأنظار بالأبيض فى أسبوع الموضة بباريس
أميرة فتحي تخطف الأنظار من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي
تسلا تطلق نسخ اقتصادية جديدة من Model 3 وModel Y بأسعار مخفضة لتعزيز مبيعتها

 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y
 Model 3 وModel Y

