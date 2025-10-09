ترجم محادثاتك بسهولة.. واتساب يطلق ميزة ثورية لآيفون بـ19 لغة

أعلن تطبيق واتساب عن طرح ميزة الترجمة الجديدة، التي تتيح للمستخدمين ترجمة الرسائل إلى لغتهم المفضلة مباشرة داخل التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع “macrumors”، تأتي الميزة ضمن الإصدار رقم 25.28.74 والتي سيتم طرحها تدريجيا على تطبيق واتساب لأجهزة آيفون و أندرويد، وهي تدعم المحادثات الفردية، المحادثات الجماعية، وتحديثات القنوات.

كيفية استخدام الميزة



لترجمة رسالة، كل ما عليك فعله هو الضغط مطولا على النص، ثم اختيار "المزيد..." والبحث عن خيار "ترجمة".

كما يمكنك بعدها اختيار كل من اللغة المصدر واللغة المستهدفة، مع إمكانية تنزيل حزم اللغات للاستخدام المستقبلي.

وأكد واتساب أن جميع الترجمات تتم محليا على جهاز المستخدم، بما يتماشى مع تشفير التطبيق من النهاية إلى النهاية، مما يعني أنه حتى ميتا، الشركة الأم، لا يمكنها الاطلاع على محتوى الرسائل.

اللغات المدعومة

لمستخدمي آيفون، تقدم الميزة دعما لأكثر من 19 لغة، تشمل الهولندية، الفرنسية، الألمانية، الإندونيسية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، الصينية (الماندرين)، البولندية، التايلاندية، التركية، الأوكرانية، والفيتنامية.

أما مستخدمو أندرويد، فيحصلون على الترجمة لست لغات فقط، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في الترجمة التلقائية لجميع الرسائل في المحادثة.

بمجرد تفعيل هذه الميزة، يتم ترجمة جميع الرسائل الواردة في المحادثة تلقائيا دون الحاجة لتفعيل الترجمة لكل رسالة على حدة.

التوسع المستقبلي

يأتي هذا التحديث بعد إطلاق آبل لميزة "الترجمة الحية" في تطبيق الرسائل كجزء من تحديث iOS 26 و macOS Tahoe في وقت سابق من هذا الشهر، يخطط واتساب لتوسيع دعم اللغات في التحديثات المستقبلية، لكنه لم يحدد بعد موعدا لإضافة الميزة إلى نسخة واتساب للويب أو لسطح المكتب.

وأوضحت الشركة أن ميزة الترجمة متاحة في المحادثات الفردية، والمجموعات، وتحديثات القنوات Channels، مع التأكيد على أن الترجمة تتم محليا على جهاز المستخدم، دون إرسال المحتوى إلى خوادم الشركة، مما يعني أن خصوصية الرسائل وتشفيرها من طرف إلى طرف تبقى محفوظة بالكامل.