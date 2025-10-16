واتساب يضيف 5 ميزات غير متوقعة في 2025 .. اكتشفها بنفسك

مع بداية عام 2025، يواصل واتساب تحسين وتطوير ميزاته لزيادة سلاسة التواصل وجعل التجربة أكثر تخصيصا.

وفي أحدث التحديثات، أضاف التطبيق خمس ميزات جديدة تم تصميمها خصيصا لتلبية احتياجات المستخدمين في عالم الرسائل الحديثة، من الترجمة المدمجة للرسائل إلى ثيمات المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعد هذه المزايا تطورا كبيرا في تحسين سهولة الاستخدام وإضافة طابع شخصي فريد للمحادثات.

خمس ميزات واتساب يمكنك استخدامها في 2025



في هذا التقرير، نستعرض أهم 5 ميزات جديدة في واتساب لعام 2025 التي ستجعل التواصل أكثر إبداعا ومرونة.

1. الترجمة المدمجة للرسائل:

أضاف واتساب ميزة الترجمة المدمجة مباشرة داخل المحادثات. الآن، يمكنك الضغط مطولا على أي رسالة واختيار "ترجمة" لعرضها فورا باللغة التي تفضلها.

تعمل هذه الميزة في المحادثات الخاصة والمجموعات وحتى القنوات، مما يلغي الحاجة لاستخدام تطبيقات مثل ترجمة جوجل أو تطبيقات طرف ثالث، هذه الميزة تجعل التواصل متعدد اللغات أكثر سلاسة وطبيعية.

2. ثيمات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي:

أصبح بإمكان مستخدمي واتساب تخصيص خلفيات المحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال كتابة أوامر نصية مثل "أنشئ ثيم محادثة بأسلوب الغروب"، سيقوم التطبيق بإنشاء خلفية متوافقة مع طلبك.

هذه الميزة تسمح بإضافة تنوع إلى المحادثات مع الحفاظ على وضوح النصوص. يتم طرح هذه الثيمات تدريجيا عبر أجهزة أندرويد وiOS.

3. الصور الحية والمتنقلة:

يدعم واتساب الآن الصور المتحركة القصيرة على كل من أندرويد وiOS، يمكن لمستخدمي آيفون مشاركة Live Photos، بينما يمكن لمستخدمي أندرويد إرسال Motion Photos، هذه الصور تكون عبارة عن مقاطع قصيرة تم التقاطها قبل الصورة الفوتوغرافية نفسها، مما يضيف لمسة من الحركة إلى الإطار الثابت، إنها إضافة صغيرة تجعل مشاركة الصور أكثر تعبيرا وجاذبية.

4. إشعارات المجموعات الذكية:

أحد التحديثات الكبرى هذا العام هو القدرة على التحكم في توقيت وطريقة ظهور إشعارات المجموعات يمكنك الآن اختيار تلقي الإشعارات فقط عندما يتم ذكر اسمك أو عندما يرد عليك شخص محدد.

كما تتوفر ميزة جديدة تظهر عدد الأعضاء النشطين في المجموعة في الوقت الفعلي، هذه التعديلات الصغيرة تجعل إدارة المجتمعات الكبيرة أقل إرباكا وتساعد في التركيز على الرسائل المهمة.

5. الملصقات المتحركة وملصقات الصور الرمزية:

تم توسيع نظام الملصقات في واتساب ليشمل أدوات لإنشاء ملصقات متحركة وملصقات تعتمد على الصور الرمزية، الآن، يمكن للمستخدمين تحويل مقاطع الفيديو القصيرة إلى ملصقات متحركة أو إنشاء تعبيرات مخصصة باستخدام صورتهم الرمزية في واتساب، أداة بسيطة لصناعة الملصقات تتيح لك تجميع حزم ملصقات مخصصة ومشاركتها بسهولة، مما يجعل المحادثات أكثر حيوية وشخصية.