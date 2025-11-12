تصفح بلا أثر.. فاير فوكس يكشف سلاحه السري ضد تعقب بصمة الأجهزة

أعلنت شركة موزيلا Mozilla، عن تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس Firefox، يهدف إلى حماية المستخدمين من تتبعهم عبر ما يعرف بـ “بصمة الجهاز”، وهي تقنية تتجاوز ملفات تعريف الارتباط التقليدية Cookies لتعقب نشاطك على الإنترنت باستخدام مواصفات جهازك، المنطقة الزمنية، وإعدادات النظام الأخرى.

وتعد بصمات الأجهزة أكثر صعوبة في الحظر مقارنة بالكوكيز، إذ يمكن للمواقع إنشاء ملف تعريف فريد لك لتتبع تصفحك حتى عند استخدام وضع التصفح الخاص، لكن مع تحديث Firefox 145، تقول موزيلا إنها تمكن المستخدمين من تقليل إمكانية التعرف عليهم بنسبة تصل إلى 70%.

كيف تعمل الحماية الجديدة؟

تم إدراج هذه الميزات ضمن خدمة Enhanced Tracking Protection، وهي متاحة حاليا في وضع Private Browsing ووضع ETP Strict، وتخطط موزيلا لاحقا لتوسيع الحماية لتشمل التصفح العادي.

تعتمد المواقع على سكربتات تتبع تجمع بيانات عن متصفحك وجهازك، مثل:

- نسخة المتصفح ونظام التشغيل

- دقة الشاشة وألوانها

- الخطوط المثبتة ولغة النظام

- أداء بطاقة الرسوميات GPU والمعالج CPU

- دعم الشاشة اللمسية وذاكرة الجهاز

حتى إذا رفضت الكوكيز، فإن هذه السكربتات غالبا ما تستمر في العمل.

ابتكارات موزيلا لمكافحة البصمات

منذ 2021، تعمل موزيلا على تطوير الحماية من بصمات الأجهزة بشكل تدريجي. وتشمل التحديثات الجديدة:

- إضافة ضوضاء عشوائية للصور الخلفية عند قراءتها من قبل الموقع.

- إجبار استخدام خطوط النظام القياسية مع استثناء خطوط اللغة.

- إخفاء معلومات حول دعم اللمس، دقة الشاشة، وعدد نوى المعالج.

يهدف هذا التحديث لخفض عدد المستخدمين الذين يمكن تتبعهم بشكل فريد إلى 20% فقط، مقارنة بأكثر من 60% بدون أي حماية.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتمكن أي متصفح من الوصول إلى 0%، إذ تعتمد بعض وظائف المواقع الأساسية على هذه المعلومات.