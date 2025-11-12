قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال شعبان يوضح أسباب تفشي أمراض الفشل الكلوي
تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات
الإجراءات الجنائية.. القانون يجيز تأجيل تنفيذ العقوبة على الحوامل حتى عامين بعد الولادة
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
جمال شعبان عن وفاة إسماعيل الليثي: الدنيا ساعة ويا رب نجعلها في طاعة
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء
برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة جنوب سوريا
كيف ينظر حلف الناتو للمستجدات في الملف النووي الإيراني؟.. نيكولاس ويليامز يجيب
أشرف زكي ينفي وفاة الفنان محمد صبحي
ماركات عالمية.. مزاد جديد لبيع سيارات الجمارك
القناة 12 الإسرائيلية: اعتقال ضابط برتبة لواء والتحقيق معه بشبهة خيانة الأمانة
تكنولوجيا وسيارات

تصفح بلا أثر.. فاير فوكس يكشف سلاحه السري ضد تعقب بصمة الأجهزة

فايرفوكس
فايرفوكس
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة موزيلا Mozilla، عن تحديث جديد لمتصفح فايرفوكس Firefox، يهدف إلى حماية المستخدمين من تتبعهم عبر ما يعرف بـ “بصمة الجهاز”، وهي تقنية تتجاوز ملفات تعريف الارتباط التقليدية Cookies لتعقب نشاطك على الإنترنت باستخدام مواصفات جهازك، المنطقة الزمنية، وإعدادات النظام الأخرى.

وتعد بصمات الأجهزة أكثر صعوبة في الحظر مقارنة بالكوكيز، إذ يمكن للمواقع إنشاء ملف تعريف فريد لك لتتبع تصفحك حتى عند استخدام وضع التصفح الخاص، لكن مع تحديث Firefox 145، تقول موزيلا إنها تمكن المستخدمين من تقليل إمكانية التعرف عليهم بنسبة تصل إلى 70%.

كيف تعمل الحماية الجديدة؟

تم إدراج هذه الميزات ضمن خدمة Enhanced Tracking Protection، وهي متاحة حاليا في وضع Private Browsing ووضع ETP Strict، وتخطط موزيلا لاحقا لتوسيع الحماية لتشمل التصفح العادي.

تعتمد المواقع على سكربتات تتبع تجمع بيانات عن متصفحك وجهازك، مثل:

- نسخة المتصفح ونظام التشغيل

- دقة الشاشة وألوانها

- الخطوط المثبتة ولغة النظام

- أداء بطاقة الرسوميات GPU والمعالج CPU

- دعم الشاشة اللمسية وذاكرة الجهاز

حتى إذا رفضت الكوكيز، فإن هذه السكربتات غالبا ما تستمر في العمل.

ابتكارات موزيلا لمكافحة البصمات

منذ 2021، تعمل موزيلا على تطوير الحماية من بصمات الأجهزة بشكل تدريجي. وتشمل التحديثات الجديدة:

- إضافة ضوضاء عشوائية للصور الخلفية عند قراءتها من قبل الموقع.

- إجبار استخدام خطوط النظام القياسية مع استثناء خطوط اللغة.

- إخفاء معلومات حول دعم اللمس، دقة الشاشة، وعدد نوى المعالج.

يهدف هذا التحديث لخفض عدد المستخدمين الذين يمكن تتبعهم بشكل فريد إلى 20% فقط، مقارنة بأكثر من 60% بدون أي حماية.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتمكن أي متصفح من الوصول إلى 0%، إذ تعتمد بعض وظائف المواقع الأساسية على هذه المعلومات.

فايرفوكس تحديث جديد تتبع تصفحك تحديث Firefox 145

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

مركز العزيمة

عمرو عثمان: الاستعانة بـ 50 % من الخريجين للعمل في برامج ومراكز العزيمة لعلاج مرضى الإدمان

المحامين

المحامين تستعد لجلسة حاسمة لاعتماد الميزانيات وإجراء انتخابات النقابات الفرعية

سفير مصر في برلين: القاهرة بوابة استراتيجية للشركات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا

سفير مصر في برلين: القاهرة بوابة استراتيجية للشركات الألمانية إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا

بالصور

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:

100 صورة للنجوم على ريد كاربت القاهرة السينمائي.. الألبوم الكامل

إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية

المزيد