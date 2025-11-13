قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
يصنع جيلاً.. برلمانية: رفع مكانة المعلم ودعمه «أولوية وطنية» في خطة تطوير التعليم
خطر يهدد الحياة.. كيف تواجه النباتات تغير المناخ؟
التعليم: لا مدارس تعاني من نقص معلمي المواد الأساسية.. ونسب الحضور تتجاوز 87%
خالد الصاوي: بَشِمّ المخرج الكويس.. ومستعد أشتغل مع أي حد عنده رؤية مختلفة
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تدعم برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية
والدة ضحية المنوفية: زوج ابنتي كان بيحب ابنه وفرحان بيه
معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي
وزير الخارجية: نرفض بشكل كامل أي مخططات لتقسيم السودان
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زر “اسأل” الجديد على يوتيوب.. تجربة لم تشهدها من قبل

يوتيوب
يوتيوب
شيماء عبد المنعم

بدأت منصة يوتيوب في طرح ميزة جديدة باسم “اسأل” Ask، مدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini، تتيح للمستخدمين التفاعل مباشرة مع محتوى الفيديو. 

وتتيح هذه الأداة للمشاهدين طرح أسئلة حول الفيديو الذي يشاهدونه للحصول على ملخصات موجزة، أو شرح الموضوعات الأساسية، أو حتى إجراء اختبارات قصيرة، كما تقدم الميزة اقتراحات تلقائية للأسئلة داخل نافذة الدردشة لتسهيل التفاعل.

يوتيوب يطرح زر “اسأل” الجديد بدعم من ذكاء جوجل الاصطناعي Gemini

 

يظهر زر “اسأل” المميز برمز Gemini أسفل مشغل الفيديو بين أزرار المشاركة والتنزيل، وهو متاح حاليا على بعض الفيديوهات الإنجليزية. 

وأكدت يوتيوب أن الميزة تعمل على أجهزة أندرويد، آيفون، والحواسيب المكتبية، لتمنح المستخدمين طريقة جديدة لاستكشاف محتوى الفيديو وفهمه بشكل مباشر وواقعي.

كيف تعمل ميزة Ask؟

توفر الميزة تفاعلا مباشرا مع الفيديو، حيث يمكن للمشاهدين طرح أسئلة متعلقة بالموضوع للحصول على توضيحات إضافية، معلومات سياقية، أو اكتشاف فيديوهات مشابهة دون الحاجة لإيقاف الفيديو أو فتح علامات تبويب جديدة.

وتعتمد الأداة على نماذج اللغة الكبيرة LLMs، لتوليد إجابات دقيقة وذات صلة من خلال الاعتماد على محتوى يوتيوب والمصادر المتاحة على الويب، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بتقديم ردود سياقية تساعد المستخدم على فهم الفيديو أو استكشاف مواضيع مشابهة بسلاسة.

طريقة استخدام ميزة Ask

1. اضغط على زر “اسأل” المميز برمز نجمة Gemini أسفل إطار الفيديو.

2. اختر أحد الاقتراحات الجاهزة أو اكتب سؤالك الخاص.

3. تفاعل مع Gemini حول محتوى الفيديو.

4. لتقييم الإجابة، استخدم أيقونات الإعجاب أو عدم الإعجاب.

جدير بالذكر أن منصة يوتيوب أعلنت مؤخرا عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديوهات تلقائيا، وتهدف هذه الميزة إلى رفع دقة الفيديوهات التي تم رفعها لـ يوتيوب، بجودة أقل من 1080p، حيث سيتم تحسينها من SD إلى HD، مع خطط مستقبلية لدعم الدقة حتى 4K.

يوتيوب Gemini ذكاء جوجل الاصطناعي كيف تعمل ميزة Ask

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

بيان تحذيري من هيئة الأرصاد حول بدء موجة من التقلبات الجوية.. تفاصيل

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

شيرين

شيرين عبد الوهاب تحرر محضر عدم تعرض لـ شقيقها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

نسرين طافش

اقتربت من ربع مليون.. إطلالة نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا

حسين فهمي

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بالصور

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

نرمين الفقي تثير الجدل بجمالها على السجادة الحمراء

نرمين الفقى
نرمين الفقى
نرمين الفقى

أجرأهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الأسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة
أجرئهن إلهام شاهين.. نجمات تألقن باللون الاسود فى افتتاح مهرجان القاهرة

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد