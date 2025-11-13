زر “اسأل” الجديد على يوتيوب.. تجربة لم تشهدها من قبل

بدأت منصة يوتيوب في طرح ميزة جديدة باسم “اسأل” Ask، مدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل Gemini، تتيح للمستخدمين التفاعل مباشرة مع محتوى الفيديو.

وتتيح هذه الأداة للمشاهدين طرح أسئلة حول الفيديو الذي يشاهدونه للحصول على ملخصات موجزة، أو شرح الموضوعات الأساسية، أو حتى إجراء اختبارات قصيرة، كما تقدم الميزة اقتراحات تلقائية للأسئلة داخل نافذة الدردشة لتسهيل التفاعل.

يوتيوب يطرح زر “اسأل” الجديد بدعم من ذكاء جوجل الاصطناعي Gemini

يظهر زر “اسأل” المميز برمز Gemini أسفل مشغل الفيديو بين أزرار المشاركة والتنزيل، وهو متاح حاليا على بعض الفيديوهات الإنجليزية.

وأكدت يوتيوب أن الميزة تعمل على أجهزة أندرويد، آيفون، والحواسيب المكتبية، لتمنح المستخدمين طريقة جديدة لاستكشاف محتوى الفيديو وفهمه بشكل مباشر وواقعي.

كيف تعمل ميزة Ask؟

توفر الميزة تفاعلا مباشرا مع الفيديو، حيث يمكن للمشاهدين طرح أسئلة متعلقة بالموضوع للحصول على توضيحات إضافية، معلومات سياقية، أو اكتشاف فيديوهات مشابهة دون الحاجة لإيقاف الفيديو أو فتح علامات تبويب جديدة.

وتعتمد الأداة على نماذج اللغة الكبيرة LLMs، لتوليد إجابات دقيقة وذات صلة من خلال الاعتماد على محتوى يوتيوب والمصادر المتاحة على الويب، مما يسمح للذكاء الاصطناعي بتقديم ردود سياقية تساعد المستخدم على فهم الفيديو أو استكشاف مواضيع مشابهة بسلاسة.

طريقة استخدام ميزة Ask

1. اضغط على زر “اسأل” المميز برمز نجمة Gemini أسفل إطار الفيديو.

2. اختر أحد الاقتراحات الجاهزة أو اكتب سؤالك الخاص.

3. تفاعل مع Gemini حول محتوى الفيديو.

4. لتقييم الإجابة، استخدم أيقونات الإعجاب أو عدم الإعجاب.

جدير بالذكر أن منصة يوتيوب أعلنت مؤخرا عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الفيديوهات تلقائيا، وتهدف هذه الميزة إلى رفع دقة الفيديوهات التي تم رفعها لـ يوتيوب، بجودة أقل من 1080p، حيث سيتم تحسينها من SD إلى HD، مع خطط مستقبلية لدعم الدقة حتى 4K.