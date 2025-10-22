ميزة جديدة على يوتيوب ستغير طريقة استخدامك للتطبيق إلى الأبد

أضافت منصة يوتيوب YouTube، ميزة جديدة تساعد المستخدمين في إدارة وقتهم على التطبيق، حيث يمكنهم الآن تحديد حد يومي لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة Shorts عبر إعدادات التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، عند الوصول إلى الحد المقرر، يظهر إشعار منبثق يخبرهم بتوقف التمرير في قسم Shorts، على الرغم من إمكانية تجاهل الإشعار.

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة يوتيوب للحد من تفاعل المستخدمين المفرط، استجابة للضغط العام المتزايد على منصات التكنولوجيا، وفي وقت تسعى فيه الشركة لتعزيز التفاعل طويل الأمد بدلا من الإضرار بتجربة المستخدمين.

وكانت يوتيوب قد أكدت في وقت سابق من هذا العام، بعد أن رصد موقع "Android Authority" الميزة أثناء تطويرها، أنها كانت تدرس إضافة خاصية تحديد الوقت لاستهلاك مقاطع Shorts.

ومع ذلك، أشارت الشركة إلى أن هذه الميزة لا تتكامل حاليا مع أدوات الرقابة الأبوية، مما يعني أن الأهل لا يستطيعون تحديد وقت مشاهدة الأطفال للمحتوى.

ولكن يوتيوب أكدت أن أدوات الرقابة الأبوية ستتم إضافتها العام المقبل، حينها لن يكون بإمكان الأطفال تجاهل التذكيرات.

ويعد هذا التحديث جزءا من سلسلة من الميزات التي أطلقتها يوتيوب لتعزيز رفاهية المستخدم الرقمي، مثل تذكيرات "خذ استراحة" و"وقت النوم"، التي تهدف للحد من سلوك التمرير المفرط.

ويمكن للمستخدمين تحديد فترات زمنية محددة للتذكير بالتوقف عن المشاهدة، كما يمكنهم إغلاق التطبيق أو تجاهل التذكير ومواصلة المشاهدة.

وتأتي هذه الميزات في وقت تواجه فيه منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك يوتيوب، انتقادات قانونية وشعبية متزايدة بشأن تصميم ميزات مدمنة تؤثر سلبا على الصحة النفسية للأطفال.

ووفقا لتقرير حديث من "بلومبرج"، هناك نحو 2000 دعوى قضائية ضد شركات وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، تتهمها بتصميم ميزات ضارة بالأطفال.