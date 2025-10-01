قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الأسباب الكاملة وراء غلق قناة ناصر تي في على يوتيوب

يوتيوب
يوتيوب
شيماء عبد المنعم

في خطوة مفاجئة، أغلقت منصة يوتيوب قناة "ناصر تي في" Nasser TV، وهي قناة متخصصة في بث تراث الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتديرها أسرة الزعيم المصري، وقد جاءت هذه الخطوة تحت دعوى “انتهاك المعايير والمحتوى الاحتيالي”، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الحقيقية وراء إغلاق القناة.

تفاصيل القناة والمحتوى الذي تقدمه

تعد قناة "ناصر تي في" Nasser TV من القنوات التي تهتم بنشر مواد صوتية ومرئية تخص الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حيث تعرض خطب ولقاءات ناصرية تاريخية، بالإضافة إلى محتوى سياسي وثقافي من فترة حكمه.

تعتبر قناة "ناصر تي في" منصة مهمة للباحثين والمهتمين بالتاريخ السياسي المصري والعربي، وقد تمكنت من جذب جمهور واسع من المهتمين بتاريخ جمال عبد الناصر ومنهجته السياسية.

الأسباب التي تؤدي إلى غلق قناة على يوتيوب

يوتيوب، كمنصة عالمية، تضع مجموعة من المعايير والضوابط لضمان سلامة المحتوى المنشور على منصتها. هذه المعايير تهدف إلى حماية المستخدمين من المحتوى الضار، الضلالي، أو غير القانوني، من بين الأسباب التي قد تؤدي إلى غلق القناة على يوتيوب:

- انتهاك حقوق الملكية الفكرية: يتعين على القنوات احترام حقوق المؤلف، إذا كان المحتوى الذي يتم نشره يتضمن مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن من أصحاب الحقوق، قد تتعرض القناة للإغلاق.

- المحتوى الاحتيالي: يقصد به المحتوى الذي يحاول خداع المستخدمين لأغراض مالية أو شخصية، يشمل ذلك الإعلانات الكاذبة، تقديم معلومات مضللة، أو تقديم منتجات وخدمات وهمية. كما قد يشمل في هذا التصنيف الفيديوهات التي تروج لسياسات مضللة أو تشوه الحقائق.

- المحتوى المضر أو التحريضي: يتضمن ذلك المحتوى الذي يدعو إلى العنف، الكراهية، التمييز أو أي نوع من التحريض على الأذى، في حال كان هناك أي نوع من الخطاب الذي يروج للإرهاب أو التحريض ضد مجموعة معينة، يتم إغلاق القناة بشكل فوري.

- انتهاك معايير المجتمع: يوتيوب لديه مجموعة من المعايير التي تحدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول من حيث السلوك والمحتوى، إذا كانت القناة تنتهك هذه المعايير بشكل متكرر، فقد يتم إغلاقها.

المحتوى الاحتيالي وانتهاك المعايير

يشمل المحتوى الاحتيالي كل ما يهدف إلى تقديم معلومات مضللة للمشاهدين بهدف الحصول على مكاسب غير مشروعة. 

يشمل هذا على سبيل المثال، الفيديوهات التي تروج لعروض مالية كاذبة أو التي تحتوي على تعليمات غير صحيحة أو خطيرة. 

من الناحية الأخرى، معايير يوتيوب تتضمن مجموعة من القواعد التي تضمن الحفاظ على بيئة آمنة، تتضمن على سبيل المثال، حظر نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، بالإضافة إلى فرض قيود على المحتوى الذي يتضمن موادا مسيئة أو ضارة.

ردود الفعل والجدل حول القرار

قرار إغلاق قناة "ناصر تي في" Nasser TV أثار الكثير من الجدل، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار يعد انتهاكا لحرية التعبير وحجبه للمحتوى التاريخي والثقافي. 

من ناحية أخرى، كانت هناك تحليلات ترى أن القرار يأتي في إطار السياسة العامة التي تتبعها منصات التواصل الاجتماعي لضبط المحتوى الذي يتم نشره وضمان عدم انتهاك المعايير العامة.

لذا قد تم إغلاق قناة "ناصر تي في" Nasser TV من قبل يوتيوب بسبب رصد مخالفات محتملة لسياسات المنصة، تشمل انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو نشر محتوى صنف كمضلل أو احتيالي، أو نتيجة تلقي عدد كبير من البلاغات، في حين ترى أسرة الرئيس جمال عبد الناصر أن القرار مجحف ويمثل حجبا غير مبرر لتراث ومواد تاريخية موثقة.

