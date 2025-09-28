قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم جماهيري.. كيف دفع محمد صلاح ثمن تغير جلد ليفربول؟
كانوا رايحين الشغل .. ننشر أسماء 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية بينهم 11 فتاة
كانوا رايحين الشغل.. إصابة 12 فتاة في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية
خلال جولته بمدارس الغربية| وزير التعليم يشرح البكالوريا ويؤكد أهمية مادة البرمجة
الغسل الصحيح من الجنابة في خطوات بسيطة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو «السلسلة الحديدية» أسفل كوبري بالقاهرة – الإسماعيلية
طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب تطلق ميزات جديدة لمشتركي بريميوم.. 5 مزايا في الطريق إليك

يوتيوب
يوتيوب
شيماء عبد المنعم

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن تحديثات جديدة حصرية لمشتركي YouTube Premium، تشمل تحسينات في جودة الصوت، أدوات تحكم أوسع أثناء المشاهدة، وتجارب جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك على مختلف الأجهزة بما في ذلك الهواتف، الويب، وأجهزة التلفزيون الذكية.

صوت عالي الجودة على يوتيوب الرئيسي

أول تحديث بارز هو إطلاق إعداد “جودة عالية” للصوت في تطبيق يوتيوب على أندرويد وiOS، بعد أن كان متاحا سابقا فقط على تطبيق يوتيوب Music أو كتجربة اختيارية.


يقدم هذا الإعداد معدل بث صوتي يصل إلى 256kbps بصيغتي AAC وOPUS، ما يوفر تجربة استماع أكثر نقاء وثراء.

الميزة متاحة فقط لمقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية Official Music Videos، ومسارات “Art Tracks”.

تحكم أكثر دقة في سرعة التشغيل

بات بإمكان المستخدمين الآن التحكم بسرعة التشغيل حتى 4x وبزيادات دقيقة 0.05 عبر أندرويد وiOS والويب، بعد أن كانت هذه الميزة مقتصرة على الأجهزة المحمولة فقط.

ميزة “القفز للأمام” تصل إلى التلفزيونات وأجهزة الألعاب

تعتمد ميزة القفز التلقائي للأمام Jump Ahead، على الذكاء الاصطناعي وبيانات المشاهدين لتحديد الأجزاء الأكثر تشويقا في الفيديوهات، أصبحت الآن متوفرة على تطبيق يوتيوب لأجهزة التلفزيون ومنصات الألعاب.

يمكن تفعيلها بالضغط على السهم الأيمن في جهاز التحكم عن بعد، لتظهر نقطة على شريط التقدم، وعند الضغط مرة أخرى يتم تجاوز المقاطع الأقل أهمية مثل الرعايات أو المقدمات الطويلة.

تحسينات على Shorts تدعم التنزيل التلقائي وتشغيل PiP

بات بإمكان مستخدمي iOS الآن الاستفادة من خاصية التنزيل التلقائي لمقاطع Shorts بناء على سجل المشاهدة، بعد أن كانت متوفرة على أندرويد فقط.

كما أصبحت خاصية صورة داخل صورة PiP لمقاطع Shorts متاحة بالكامل على أجهزة iOS، ما يتيح تشغيل المقطع في نافذة صغيرة أثناء تصفح تطبيقات أو محتويات أخرى.

YouTube Labs تجارب ذكاء اصطناعي حصرية لمشتركي بريميوم 

كجزء من تحديثات بريميوم ، أطلقت يوتيوب مبادرة جديدة تحمل اسم “YouTube Labs”، تتيح للمستخدمين تجربة أحدث تجارب الذكاء الاصطناعي قبل طرحها رسميا.

أول تجربة متاحة ضمن المختبر هي ميزة AI Music Hosts، التي تقدم معلومات، تعليقات، وقصص حول الموسيقى التي تستمع إليها في تطبيق YouTube Music.

يوتيوب YouTube Premium تحديثات جديدة الذكاء الاصطناعي تحديثات بريميوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك بالزي الأزرق أمام الأهلي في القمة غداً

أشرف داري

الأهلي استقر بشكل نهائي على بيع أشرف داري .. اعرف السبب

يد الاهلي

بمشاركة الأهلي والزمالك.. جدول مباريات اليوم الثالث من بطولة العالم لأندية كرة اليد

بالصور

طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد