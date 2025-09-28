يوتيوب تطلق ميزات جديدة لمشتركي بريميوم.. 5 مزايا في الطريق إليك

أعلنت منصة يوتيوب YouTube، عن تحديثات جديدة حصرية لمشتركي YouTube Premium، تشمل تحسينات في جودة الصوت، أدوات تحكم أوسع أثناء المشاهدة، وتجارب جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك على مختلف الأجهزة بما في ذلك الهواتف، الويب، وأجهزة التلفزيون الذكية.

صوت عالي الجودة على يوتيوب الرئيسي

أول تحديث بارز هو إطلاق إعداد “جودة عالية” للصوت في تطبيق يوتيوب على أندرويد وiOS، بعد أن كان متاحا سابقا فقط على تطبيق يوتيوب Music أو كتجربة اختيارية.



يقدم هذا الإعداد معدل بث صوتي يصل إلى 256kbps بصيغتي AAC وOPUS، ما يوفر تجربة استماع أكثر نقاء وثراء.

الميزة متاحة فقط لمقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية Official Music Videos، ومسارات “Art Tracks”.

تحكم أكثر دقة في سرعة التشغيل

بات بإمكان المستخدمين الآن التحكم بسرعة التشغيل حتى 4x وبزيادات دقيقة 0.05 عبر أندرويد وiOS والويب، بعد أن كانت هذه الميزة مقتصرة على الأجهزة المحمولة فقط.

ميزة “القفز للأمام” تصل إلى التلفزيونات وأجهزة الألعاب

تعتمد ميزة القفز التلقائي للأمام Jump Ahead، على الذكاء الاصطناعي وبيانات المشاهدين لتحديد الأجزاء الأكثر تشويقا في الفيديوهات، أصبحت الآن متوفرة على تطبيق يوتيوب لأجهزة التلفزيون ومنصات الألعاب.

يمكن تفعيلها بالضغط على السهم الأيمن في جهاز التحكم عن بعد، لتظهر نقطة على شريط التقدم، وعند الضغط مرة أخرى يتم تجاوز المقاطع الأقل أهمية مثل الرعايات أو المقدمات الطويلة.

تحسينات على Shorts تدعم التنزيل التلقائي وتشغيل PiP

بات بإمكان مستخدمي iOS الآن الاستفادة من خاصية التنزيل التلقائي لمقاطع Shorts بناء على سجل المشاهدة، بعد أن كانت متوفرة على أندرويد فقط.

كما أصبحت خاصية صورة داخل صورة PiP لمقاطع Shorts متاحة بالكامل على أجهزة iOS، ما يتيح تشغيل المقطع في نافذة صغيرة أثناء تصفح تطبيقات أو محتويات أخرى.

YouTube Labs تجارب ذكاء اصطناعي حصرية لمشتركي بريميوم

كجزء من تحديثات بريميوم ، أطلقت يوتيوب مبادرة جديدة تحمل اسم “YouTube Labs”، تتيح للمستخدمين تجربة أحدث تجارب الذكاء الاصطناعي قبل طرحها رسميا.

أول تجربة متاحة ضمن المختبر هي ميزة AI Music Hosts، التي تقدم معلومات، تعليقات، وقصص حول الموسيقى التي تستمع إليها في تطبيق YouTube Music.