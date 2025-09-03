وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

بدأت منصة يوتيوب باتخاذ إجراءات صارمة ضد مشتركي باقة Premium Family الذين لا يقطنون في نفس العنوان، وذلك على خطى حملة نتفليكس الأخيرة ضد مشاركة كلمات المرور، والتي أثارت استياء المستخدمين حول العالم.

ووفقا للتقارير، أكد عدد من المشتركين أنهم تلقوا رسائل رسمية من يوتيوب تحذر من إيقاف باقة العائلة إذا تبين أن الأعضاء لا يعيشون في نفس المنزل مع مدير الحساب.

وتنص الرسائل على أن المشتركين سيخسرون مزايا الخدمة بعد 14 يوما، بما في ذلك المشاهدة بدون إعلانات، والاستخدام في الخلفية، والتحميلات، إلى جانب مميزات YouTube Music، ليعودوا لاستخدام النسخة العادية المدعومة بالإعلانات.

ما هي باقة Premium Family؟

باقة Premium Family تتيح للمشترك مشاركة المزايا مع ما يصل إلى خمسة أفراد آخرين، سعرها في الهند حوالي 299 روبية شهريا، بينما تصل في الولايات المتحدة إلى 22.99 دولار، وفي بريطانيا إلى 19.99 جنيها إسترلينيا، وفي أستراليا 22.99 دولار أسترالي.

تنص شروط الخدمة منذ البداية على ضرورة أن يعيش جميع الأعضاء في نفس المنزل، إلا أن يوتيوب لم تكن تطبق هذا الشرط بشكل صارم في السابق، حيث كانت تكتفي بعمليات تحقق إلكترونية كل 30 يوما، لكن يبدو أن الشركة بدأت الآن بتنفيذ هذه القواعد بشكل مباشر.

ردود فعل غاضبة

أثار القرار جدلا بين المشتركين، حيث اعتبر البعض أن اسم “خطة العائلة” مضلل إذا كان مخصصا فقط للمقيمين تحت سقف واحد، واقترحوا تغييره إلى “خطة المنزل” Household Plan.

كما أبدى آخرون قلقهم بشأن العائلات التي يعيش بعض أفرادها بعيدا بسبب الدراسة أو العمل أو السفر، إذ سيضطرون إلى دفع اشتراكات منفصلة.

انتشار تدريجي

حتى الآن، لا يبدو أن الإجراء مطبق عالميا، لكن تقارير المستخدمين تشير إلى أنه بدأ يظهر في مناطق معينة، ومن المتوقع أن يتوسع تدريجيا.

يأتي هذا التوجه ضمن سياسة أوسع تتبعها منصات البث لتعزيز الإيرادات، بعد خطوات مشابهة من نتفليكس وديزني+ وخدمات أخرى، والتي واجهت انتقادات حادة من المشتركين.

ماذا بعد؟

بالنسبة لمشتركي Premium Family الذين لم تصلهم تحذيرات بعد، قد تكون المسألة مجرد وقت قبل أن يشملهم القرار.

ومع تشدد شركات البث في سياسات مشاركة الحسابات، من المرجح أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من القيود المبنية على الموقع الجغرافي.

قرار يوتيوب يعتبر إشارة واضحة إلى أن حرية مشاركة باقة العائلة عبر منازل متعددة باتت تقترب من نهايتها.