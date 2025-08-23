قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفضل لاعب .. محمد صلاح ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام..شاهد
التوقيت الشتوي 2025 في مصر.. متى يبدأ وكيف يؤثر على يومك؟
ما الذي حدث لطالب طب قنا أثناء محاولة تركيب ميكروفون لمسجد بنجع حمادى؟|القصة الكاملة
خطة مثيرة للجدل.. ترامب يدرس استخدام بلوتونيوم الحرب الباردة كوقود للمفاعلات
الدوري المصري ... موعد مباراة الاهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
زلزال في البنتاجون.. إقالات تطال قادة كبار بسبب الضربات ضد إيران
النوبات القلبية خطر متزايد يهدد النساء.. الأعراض وطرق الوقاية
ترامب: "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأمريكية حصة 10% من أسهمها
السيتي وتوتنهام.. أبرز مباريات اليوم السبت 23-8-2025 والقنوات الناقلة
استقالة جماعية لأعضاء حزب هولندي بسبب جرائم إسرائيل في غزة
"100 يوم صحة": تقديم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا
أستاذ بالأزهر: تصوير الزوجة خلال العلاقة فعل مشين وخروج عن تعاليم الإسلام
تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب ميوزيك يحتفل بـ10 سنوات بإطلاق ميزات جديدة تنافس سبوتيفاي

يوتيوب ميوزيك
يوتيوب ميوزيك
شيماء عبد المنعم

بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق تطبيق يوتيوب ميوزيك YouTube Music، أعلنت شركة يوتيوب عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقريب الخدمة أكثر من منافسيها، خصوصا سبوتيفاي.

ومن أبرز الإضافات الجديدة، ميزة Taste Match، وهي قوائم تشغيل تجمع اهتمامات موسيقية مشتركة بين عدة مستخدمين، في خطوة مشابهة لميزة سبوتيفاي Blend، هذا النوع من قوائم التشغيل يتم تحديثه يوميا، ويستند إلى الأذواق الموسيقية المجمعة لجميع المشاركين.

إشعارات بالمحتوى الجديد والعروض الحية

بالإضافة إلى ذلك، ستبدأ يوتيوب ميوزيك بتنبيه المستخدمين حول إصدارات الألبومات القادمة، والمنتجات المرتبطة بالفنانين، والعروض الموسيقية المباشرة، ولتعزيز تجربة حضور الحفلات، دخلت المنصة في شراكة مع Bandsintown، مما يسمح للمستخدمين باكتشاف الحفلات الموسيقية من خلال مقاطع الفيديو أو Shorts على يوتيوب.

يوتيوب ميوزيك

تعزيز الجانب الاجتماعي للخدمة

في إطار سعي يوتيوب لتحويل خدمة الموسيقى إلى تجربة اجتماعية أكثر تفاعلية، سيتمكن المستخدمون من ترك تعليقات على قوائم التشغيل والألبومات، كما ستمنح شارات وفاء للمستخدمين المتميزين، مثل “أول من استمع” أو “المستمع الأكثر تكرارا”، مع وعود بإطلاق شارات إضافية قريبا.

من ناحية الفنانين، أصبح بإمكانهم تتبع إنجازاتهم عبر مقاطع الفيديو الموسيقية، مع أهداف جديدة مثل الوصول إلى 100 ألف مشاهدة، أو مليون، أو حتى مليار مشاهدة.

أرقام مذهلة ليوتيوب ميوزيك

كشفت الشركة عن أرقام حديثة تتعلق بمكتبة يوتيوب ميوزيك، حيث تضم الآن أكثر من 300 مليون مقطع موسيقي، تشمل التسجيلات الأصلية، والعروض الحية، والريمكسات، والتغطيات Covers، للمقارنة، تضم مكتبة سبوتيفاي حوالي 100 مليون مقطع موسيقي فقط.

أما من حيث قوائم التشغيل، فإن يوتيوب تفخر بوجود أكثر من 4 مليارات قائمة تشغيل من إنشاء المستخدمين، منها 1.8 مليار قائمة عامة متاحة للجميع.

نمو متسارع في عدد المستخدمين

الخدمة تستمر في النمو، حيث ارتفع عدد المشتركين في يوتيوب ميوزيك وYouTube Premium من 100 مليون في فبراير 2024 إلى أكثر من 125 مليون مشترك بحلول مارس 2025، بما في ذلك فترات التجربة المجانية.

يوتيوب ميوزيك يوتيوب سبوتيفاي

