مثل تيك توك وإنستجرام.. يوتيوب يدخل عالم التعاون المشترك

بدأت منصة يوتيوب YouTube باختبار ميزة جديدة تتيح التعاون المشترك بين المبدعين، وهي خطوة تشبه ما هو متاح بالفعل على منصات مثل إنستجرام وتيك توك.

وبحسب ما ذكره موقع “newsbytesapp”، تهدف ميزة يوتيوب الجديدة إلى تسهيل التعاون بين منشئي المحتوى، مما يساعد على توسيع نطاق الوصول والترويج المتبادل بين جمهورهم.

ما هي آلية الميزة؟



تتيح الميزة الجديدة للمبدعين إضافة أسماء المتعاونين على الفيديو، بحيث يظهر اسم كل مشارك بجانب اسم القناة الأصلية.



وفي حال كان هناك عدد كبير من المشاركين، فستعرض العبارة وآخرون بجانب الاسم، ويمكن للمشاهدين النقر عليها للاطلاع على قائمة جميع المشاركين مع زر اشتراك بجانب كل اسم.

كيف يتم التعاون؟



تماما كما في إنستجرام وتيك توك، يجب على منشئ المحتوى إرسال دعوة للتعاون إلى حساب آخر، ويحتاج الطرف المدعو إلى الموافقة على الدعوة أولا قبل أن يدرج اسمه كـ مشارك رسمي في الفيديو.



يعتبر هذا النظام وسيلة لحماية المستخدمين من الإضافة العشوائية دون إذنهم.

ما الذي لا يزال غير واضح؟



حتى الآن، لم توضح يوتيوب ما إذا كان المشاركون في الفيديو سيكون لديهم صلاحية الاطلاع على بيانات الأداء الخاصة بالفيديو مثل عدد المشاهدات أو الأرباح، أم ستبقى هذه المعلومات حصرية لصاحب القناة الأصلي.

الميزة في الوقت الحالي متاحة لمجموعة محدودة من المبدعين فقط ضمن إطار تجريبي، بينما تنوي يوتيوب تقييم ردود الفعل وملاحظات المستخدمين قبل اتخاذ قرار بشأن إطلاقها للجميع مستقبلا.

جدير بالذكر أن منصة يوتيوب أعلنت مؤخرا عن طرح مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة لمستخدمي ميزة Shorts، تشمل أداة لتحويل الصور إلى فيديوهات قصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات بصرية ذكية تضيف طابعا إبداعيا للمحتوى.

وتتيح أداة تحويل الصور إلى فيديوهات لمستخدمي يوتيوب إمكانية تحويل أي صورة من ألبوم الكاميرا إلى فيديو قصير مدته ست ثوان، مع عرض اقتراحات ذكية تتناسب مع محتوى الصورة.