قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
المال الحرام وكيفية التحلل منه.. هل يمنع قبول الدعاء ويدخل صاحبه النار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مثل تيك توك وإنستجرام.. يوتيوب يدخل عالم التعاون المشترك

يوتيوب
يوتيوب
شيماء عبد المنعم

بدأت منصة يوتيوب YouTube باختبار ميزة جديدة تتيح التعاون المشترك بين المبدعين، وهي خطوة تشبه ما هو متاح بالفعل على منصات مثل إنستجرام وتيك توك. 

وبحسب ما ذكره موقع “newsbytesapp”، تهدف ميزة يوتيوب الجديدة إلى تسهيل التعاون بين منشئي المحتوى، مما يساعد على توسيع نطاق الوصول والترويج المتبادل بين جمهورهم.

ما هي آلية الميزة؟


تتيح الميزة الجديدة للمبدعين إضافة أسماء المتعاونين على الفيديو، بحيث يظهر اسم كل مشارك بجانب اسم القناة الأصلية.


وفي حال كان هناك عدد كبير من المشاركين، فستعرض العبارة وآخرون بجانب الاسم، ويمكن للمشاهدين النقر عليها للاطلاع على قائمة جميع المشاركين مع زر اشتراك بجانب كل اسم.

كيف يتم التعاون؟


تماما كما في إنستجرام وتيك توك، يجب على منشئ المحتوى إرسال دعوة للتعاون إلى حساب آخر، ويحتاج الطرف المدعو إلى الموافقة على الدعوة أولا قبل أن يدرج اسمه كـ مشارك رسمي في الفيديو.
 

يعتبر هذا النظام وسيلة لحماية المستخدمين من الإضافة العشوائية دون إذنهم.

ما الذي لا يزال غير واضح؟


حتى الآن، لم توضح يوتيوب ما إذا كان المشاركون في الفيديو سيكون لديهم صلاحية الاطلاع على بيانات الأداء الخاصة بالفيديو مثل عدد المشاهدات أو الأرباح، أم ستبقى هذه المعلومات حصرية لصاحب القناة الأصلي.

الميزة في الوقت الحالي متاحة لمجموعة محدودة من المبدعين فقط ضمن إطار تجريبي، بينما تنوي يوتيوب تقييم ردود الفعل وملاحظات المستخدمين قبل اتخاذ قرار بشأن إطلاقها للجميع مستقبلا.

جدير بالذكر أن منصة يوتيوب أعلنت مؤخرا عن طرح مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة لمستخدمي ميزة Shorts، تشمل أداة لتحويل الصور إلى فيديوهات قصيرة، بالإضافة إلى تأثيرات بصرية ذكية تضيف طابعا إبداعيا للمحتوى.

وتتيح أداة تحويل الصور إلى فيديوهات لمستخدمي يوتيوب إمكانية تحويل أي صورة من ألبوم الكاميرا إلى فيديو قصير مدته ست ثوان، مع عرض اقتراحات ذكية تتناسب مع محتوى الصورة. 

يوتيوب التعاون المشترك ميزة يوتيوب الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

حريق حلوان

السيطرة على حريق مخلفات بجوار سور محطة مترو عين حلوان

إمام المسجد

إصابة إمام مسجد بطعنات غادرة من لص فى قنا

شاكر محظور

التحقيق مع البلوجر شاكر محظور في عدة اتهامات

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد