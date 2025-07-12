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الإشراف العام
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تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب تلغي صفحة الرائج وقائمة Trending Now .. اعرف السبب

يوتيوب
يوتيوب
احمد الشريف

أعلنت منصة يوتيوب عن إلغاء صفحة "الرائج" (Trending) وقائمة "Trending Now"، واستبدالهما بمخططات مخصصة لكل فئة من المحتوى ضمن ميزة YouTube Charts، في خطوة تعكس تغير طريقة اكتشاف المحتوى الرائج على المنصة.

تحول في عرض المحتوى الرائج

أوضحت يوتيوب أن هذا التغيير يأتي نتيجة التطور في كيفية اكتشاف المحتوى على المنصة.

 فعندما أُطلقت صفحة "الرائج" عام 2015، كان من السهل آنذاك التقاط مقاطع الفيديو الفيروسية التي يتحدث عنها الجميع من خلال قائمة موحدة. 

أما اليوم، فقد أصبح المشهد أكثر تنوعًا وتشعبًا، مع ظهور "الميكرو ترندات" التي تساهم فيها مجتمعات مختلفة من المعجبين ومنشئي المحتوى.

تشمل المخططات الجديدة ، أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية رواجًا و أفضل عروض البودكاست الأسبوعية، بالاضافة إلى أكثر الإعلانات الترويجية للأفلام تداولًا، وتخطط يوتيوب لإضافة المزيد من الفئات في المستقبل.

تجربة مشاهدة أكثر تخصيصًا

أشارت الشركة في منشور على مدونتها الرسمية إلى أن "المحتوى الشائع سيستمر في الظهور من خلال التوصيات المخصصة، إلى جانب المخططات الجديدة، ما يعكس تنوع المحتوى ويمنح المشاهدين تجربة أقرب لطريقة اكتشافهم الفعلية للفيديوهات".

وسيظل بإمكان المستخدمين استعراض المحتوى غير المخصص عبر قائمة "استكشاف" (Explore)، وقنوات صُنّاع المحتوى، وتبويب الاشتراكات.

انخفاض التفاعل مع صفحة "الرائج"

أكدت يوتيوب أن الزيارات إلى صفحة "Trending" انخفضت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، مع انتقال المستخدمين للاعتماد بشكل أكبر على التوصيات الآلية، والبحث، وقسم التعليقات لاكتشاف الفيديوهات الجديدة، ما جعل صفحة "الرائج" أقل أهمية من ذي قبل.

يوتيوب تواكب التغيرات في سلوك المشاهدين

أشارت المنصة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لمواكبة التحولات في عادات المشاهدة، خاصة وأن يوتيوب لم تعد منصة للهواة فقط كما كانت في 2015، بل أصبحت موطنًا لمحتوى احترافي طويل وقصير من منشئي محتوى مستقلين ووسائل إعلام كبرى تتنافس جميعها على حصة من عائدات الإعلانات.

دعم صُنّاع المحتوى مستمر

أكدت يوتيوب استمرار التزامها بدعم المبدعين من خلال أدوات تحليل الأداء. وأوضحت أن تبويب "Inspiration" في YouTube Studio سيواصل تقديم أفكار مخصصة لمساعدة المنشئين على اكتشاف المواضيع الرائجة لمحتواهم.

كما كشفت عن تطوير أدوات جديدة لمساعدة المبدعين الصاعدين في الحصول على دعم إضافي، مثل ميزة "Hype" التي تتيح للمشاهدين تعزيز انتشار الفيديوهات الجديدة التي يفضلونها.

وستواصل يوتيوب تسليط الضوء على "صُنّاع المحتوى الصاعدين" عبر حسابها الرسمي @YouTube وعلى قناتها الأساسية.

دخول التغييرات حيّز التنفيذ قريبًا

تُشير المنصة إلى أن التغييرات الجديدة ستبدأ في الظهور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إطار استراتيجيتها لمواكبة بيئة المحتوى المتغيرة باستمرار.

يوتيوب Trending Now الرائج

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