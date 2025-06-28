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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب يضيف مزايا جديدة لمشتركي Premium والمستخدمين العاديين

يوتيوب
يوتيوب
احمد الشريف

تواصل جوجل، مثلها مثل ميتا ومايكروسوفت، تعزيز تطبيقاتها وخدماتها بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

بعض هذه الميزات يثبت فعاليته ويحقق انتشارًا واسعًا، بينما تبقى ميزات أخرى غير مستخدمة إلى حد كبير.

خدمة الفيديو الشهيرة يوتيوب ليست غريبة على هذه الاتجاهات، إذ أطلقت في السابق تحديثات تركز على الذكاء الاصطناعي. 

وفي التحديث الأخير، أضافت المنصة ميزتين جديدتين للمستخدمين في الولايات المتحدة، إحداهما حصرية لمشتركي الخدمة المدفوعة YouTube Premium، بينما الأخرى متاحة لشريحة أوسع من المستخدمين.

شريط نتائج البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

بإمكان المستخدمون المشتركين في YouTube Premium الآن تجربة ميزة جديدة تعرض شريطًا تفاعليًا لنتائج البحث، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يقترح مقاطع فيديو ووصفًا للمواضيع مقدّمًا من منشئي المحتوى.

في الوقت الحالي، تقتصر هذه الميزة على عمليات البحث المرتبطة بالتسوق أو السفر أو الأنشطة التي يمكن القيام بها في أماكن محددة. 

وتظهر النتائج عبر شريط تمرير مرئي يعرض مقتطفات مختارة من مقاطع الفيديو ذات الصلة.

للاستفادة من هذه الميزة، يجب على المستخدمين المؤهلين في الولايات المتحدة الاشتراك في البرنامج التجريبي عبر الموقع المخصص من يوتيوب لتجربة الميزات التجريبية الجديدة.

أداة المحادثة بالذكاء الاصطناعي لغير المشتركين

بالإضافة إلى ذلك، بدأت يوتيوب في توسيع نطاق ميزة الذكاء الاصطناعي التفاعلية لتشمل بعض المستخدمين من غير المشتركين في YouTube Premium داخل الولايات المتحدة، رغم أنه لم يتم تحديد عدد المستخدمين الذين ستتوفر لهم هذه الميزة.

أداة المحادثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة واقتراح محتوى ذي صلة بشكل فوري، دون التأثير على تجربة المشاهدة أو إيقاف الفيديو. وتتوفر هذه الميزة حاليًا فقط باللغة الإنجليزية وعلى أجهزة أندرويد، وهي خطوة أولى ضمن خطة توسعية تدريجية.

يُذكر أن هذه الميزة طُرحت لأول مرة للمشتركين في YouTube Premium منذ عامين، ويمثل هذا التوسع نقلة جديدة نحو إتاحة ميزات الذكاء الاصطناعي لمزيد من المستخدمين حول العالم. 

وتؤكد يوتيوب أن التوسع في توفير هذه الأداة سيتم على مراحل خلال الأيام المقبلة، باعتبارها جزءًا من اختبار محدود النطاق.

جوجل مايكروسوفت يوتيوب

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