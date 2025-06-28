لمشاهدة أذكى وتجربة أسهل.. يوتيوب يغير طريقة بحثك عن الفيديوهات

أعلنت منصة يوتيوب في تدوينة رسمية عن إطلاق ميزتين جديدتين اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، وتهدفان إلى مساعدة المستخدمين في العثور على المعلومات بسرعة أكبر وفهم المحتوى بشكل أعمق.

وبحسب ما ذكره موقع “business-standard”، لا تزال المزايا الجديدة في مرحلة التجربة حاليا لدى عدد محدود من المستخدمين داخل الولايات المتحدة، وتعد جزءا من سلسلة تجارب يوتيوب المستمرة لتطوير تجربة المشاهدة والتعلم.

ميزة الشريط الذكي لنتائج البحث

تعد واحدة من أبرز الإضافات هي شريط نتائج البحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، عند البحث عن مواضيع معينة مثل التسوق، السفر أو الأنشطة المحلية مثل: أفضل الشواطئ في هاواي، قد يظهر شريط تمرير في أعلى نتائج البحث يحتوي على مقاطع فيديو مختارة من قبل الذكاء الاصطناعي، مرفقة بوصف سريع مستخلص من محتوى الفيديو.

ويشير التقرير، إلى أن الهدف من هذه الميزة هو تسهيل وصول المستخدمين إلى المعلومات ذات الصلة من دون الحاجة إلى فتح عدد كبير من الفيديوهات، هذه الميزة متاحة حاليا لبعض أعضاء YouTube Premium داخل الولايات المتحدة، وتعمل فقط باللغة الإنجليزية على تطبيق يوتيوب في نظامي أندرويد وiOS.

وبحسب موقع The Verge، يمكن للمستخدمين مشاهدة الفيديو الكامل من خلال النقر على المقطع الكبير المعروض في أعلى الشريط، ومن المتوقع استمرار هذه التجربة حتى 30 يوليو.

توسيع الوصول إلى ميزة المحادثة بالذكاء الاصطناعي

إلى جانب تحسينات البحث، أعلنت يوتيوب عن توسيع استخدام أداة المحادثة التفاعلية بالذكاء الاصطناعي، هذه الميزة كانت قد أطلقت لأول مرة في 2023 لمشتركي Premium فقط، وتتيح للمستخدمين طرح أسئلة حول الفيديو، أو الحصول على اقتراحات لمحتوى ذي صلة، أو حتى اختبار أنفسهم عند مشاهدة فيديوهات تعليمية.

وتشير يوتيوب إلى أن بعض المستخدمين من غير المشتركين في Premium داخل الولايات المتحدة قد يرون هذه الميزة تظهر أسفل بعض الفيديوهات المحددة.

خطوة جديدة نحو تحسين التعلم عبر الفيديو

ورغم أن الميزتين لا تزالان في مرحلة التجربة، إلا أن يوتيوب ترى فيهما خطوة جديدة نحو تعزيز قدرة المستخدمين على استكشاف المواضيع بشكل أعمق والتفاعل مع المحتوى بشكل أكثر ذكاء.

ومع توسع نطاق هذه التجارب، من المتوقع أن يلاحظ المستخدمون المزيد من التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصة على تطبيق يوتيوب في الهواتف الذكية.